Кто говорил про «лагерь для острокопытных» на слитой аудиозаписи? Мы получили результаты экспертизы

Источник материала: Tut.by

В январе инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись , где человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими. В МВД отказались комментировать аудиозапись, назвав ее фейком. Получить комментарий у Николая Карпенкова не удалось. TUT.BY заказал фоноскопическое исследование аудиозаписи и получил результаты независимой экспертизы.



Николай Карпенков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О какой записи идет речь?

Аудиозапись была опубликована инициативой BYPOL 15 января. Утверждалось, что голос на записи принадлежит экс-руководителю ГУБОПиК, а ныне заместителю министра внутренних дел — командующему внутренними войсками Николаю Карпенкову .

Судя по тому, что говорит человек на записи, она была сделана в конце октября. Человек на записи рассказывает о смерти Александра Тарайковского, погибшего 10 августа возле станции метро «Пушкинская». Напомним, что проверка по факту его смерти приостановлена.

— Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь, — говорит голос на записи.

Также голос на записи рассказывает о необходимости применения оружия.

— Поэтому, как президент говорил, что если прет на тебя, если прет на тебя — применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком ну виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. Потому что в основном все те, кто выходит на улицы на данный момент поучаствовать в рельсовой войне, получается, те, которые блокируют дороги, нападают на милиционеров, бросают «коктейли Молотова», — те же террористы. Это лишние люди в нашей стране.

И о создании специальных лагерей «для острокопытных» (имеется в виду — для несогласных).

— Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится.

А кроме записи что-то есть?

В ноябре 2020 года Николай Карпенков дал интервью изданию «СБ — Беларусь» . Позже оно было напечатано в ведомственном журнале «Спецназ».











В беседе с журналистом Николай Карпенков рассказывает о подавлении протестов. Он говорит, что протестующие — это «змагары, которые стали лишними людьми в нашем обществе» (такая же фраза, кстати, звучала и в аудиозаписи), проплаченные бандиты и маргиналы, которые «за водку, за наркотики, за небольшие деньги готовы на все», «мерзавцы», с которыми «доселе сталкиваться не приходилось».

В интервью он также рассказал, что дружинникам теперь разрешено выдавать и оружие, даже летальное.

— Есть команда: среди сформированных дружин провести нужные проверки и при необходимости выдать нашим наиболее подготовленным помощникам летальное и нелетальное оружие. Чтобы быстрее выстоять и навести порядок, спокойно продолжить поступательное развитие нашего государства, — объясняет замглавы МВД.

Кто и как комментировал аудиозапись?

В МВД запись назвали «фейком».

— Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом, — заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в день публикации аудиозаписи 15 января.

Министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что не верит «измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти».

— Я понимаю, что можно, как у нас сейчас модно, не доверять аргументированной информации, официальным данным, но зная, как ведут себя различные телеграм-каналы и какую информацию доводят до наших европейских западных партнеров оппоненты власти, я должен сказать, что я абсолютно не верю тем измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти. Поэтому, прежде чем приводить какие-то вымышленные факты и информацию, надо детально разобраться в них, — заявил Макей 28 января.

Получить комментарий у Николая Карпенкова не удалось. В день публикации аудиозаписи мы пытались связаться с ним по мобильному, городскому телефону, а также через пресс-службу внутренних войск МВД Беларуси.

Редактору портала, дозвонившемуся на прямую линию МВД 30 января, и спросившему, выдается ли дружинникам оружие, Николай Николаевич отказался отвечать — и как сотруднику TUT.BY, и как гражданину Республики Беларусь. Другие вопросы мы задать даже не успели.

Кто проводил исследование?

Фоноскопическое исследование аудиозаписи, опубликованной BYPOL, TUT.BY заказал в российском бюро ООО «ГлавЭксперт», которое занимается проведением независимой экспертизы. Его проводила специалист Элла Витальевна Боргоякова, которая имеет высшее юридическое образование по специальности «судебный эксперт», 10 лет стажа экспертной работы и среди других выполняет фоноскопические исследования — как в судебном порядке, так и нет.

Фоноскопическое исследование — это исследование аудиозаписей, которое помогает установить дословное содержание речи, а также идентифицировать говорящего по голосу и речи (если есть образцы речи конкретного человека для сравнения), проверить запись на признаки монтажа, а также выяснить, является речь спонтанной или постановочной.

Что показала экспертиза?

Для проведения экспертизы специалисту были предоставлены две записи.

№ 1 — интервью Николая Карпенкова телеканалу «Беларусь-1», опубликованное 18 октября 2020 года.

№ 2 — аудиозапись, опубликованная BYPOL 15 января 2021 года.

При изучении аудиозаписи перед экспертом ставились два вопроса.

Первый вопрос: вносились ли какие-то изменения в запись № 2, есть ли признаки монтажа?

Второй вопрос: принадлежит ли голос на записи № 1 и записи № 2 одному и тому же

лицу?

Мы кратко огласим выводы исследования, оригинал заключения на 46-ти страницах есть в редакции TUT.BY.

На основании изученных материалов эксперт пришел к выводу, что голос на аудиозаписи № 2 (опубликованной BYPOL) принадлежит Николаю Карпенкову.

«Указанный совпадающий набор идентификационных признаков аудитивной, лингвистической и инструментальной групп позволяет сделать вывод о том, что на исследуемых фонограммах зафиксированы голос и речь одного и того же лица», — говорится в заключении.

Признаков монтажа в аудиозаписи № 2 не выявлено.

«По результатам проведенных аудитивного, лингвистического, акустического, спектрального анализов можно сделать следующий вывод: на спорной фонограмме 2 признаков монтажа звукоряда и нарушения непрерывности записи, в пределах чувствительности аппаратуры, не обнаружено», — сообщается в заключении.

Почему мы заказали исследование?

Запись, опубликованная инициативой BYPOL имеет огромное общественное значение. Она вызвала резонанс не только в Беларуси, но и за рубежом.

Риторика властей сводится к тому, что запись является фейковой. О каком-либо расследовании по факту ее появления, также как и по заявлениям, на ней озвученных, ничего не сообщается.

Когда молчит власть, подлинность записи вынуждены проверять журналисты.