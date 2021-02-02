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В Минске опять проблемы с водой: в пяти детсадах ее временно нельзя пить

02.02.2021 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пяти детсадах Партизанского района водопроводная вода временно непригодна для употребления. Организован подвоз чистой воды, сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».

Временно непригодна для питья вода в детских садах № 82, 164, 186, 257 и 543. Причина — авария на трубопроводе по улице Академической.

Городские власти отмечают, что ситуация под контролем. Рацион в детсадах скорректирован, питьевую воду доставляют.

После исследований качества воды санэпидслужба решит, в каком режиме детские сады будут работать дальше. Если нужно, организуют дежурные группы.

Сегодня читатели сообщали TUT.BY о подтоплении на улице Нахимова, неподалеку от пересечения с Партизанским проспектом. Правда, неизвестно, есть ли связь с этим ЧП.

 
Теги: Минск
 
 
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Временно непригодна для питья вода в детских садах № 82, 164, 186, 257 и 543. Причина - авария на трубопроводе по улице Академической.
 
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