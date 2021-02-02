Перед визитом Лукашенко с сайта БГУ исчезла информация о Бабарико как об известном выпускнике мехмата

Источник материала: Tut.by

Читатели заметили, что с сайта БГУ из раздела известных выпускников мехмата убрали фото и короткую информацию про Виктора Бабарико. В пресс-службе вуза пояснили, почему так случилось и попросили не политизировать данную ситуацию.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если зайти на сайт БГУ, оттуда через раздел "факультеты" проследовать на страницу мехмата, внизу страницы мы увидим слайды с известными выпускниками. Здесь фото и короткая информация о шести выпускниках — экс-министре образования Михаиле Журавкове, Сергее Абламейко, который много лет возглавлял БГУ, а также первом проректоре БГУ Дмитрии Медведеве.





Среди тех, кем гордится факультет, также ректор БГПУ им. Максима Танка Александр Жук, владелец компаний «Савушкин продукт» и «Санта Бремор» Александр Мошенский и основатель компании «ARTOX» Максим Михалев.





По словам читателей, раньше в галерее находилась и информация про экс-банкира и кандидата в кандидаты в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Эту страницу легко найти в кэше.



Скриншот сайта Wayback Machine

В кэше мы заметили и такую страницу. Она, видимо, появлялась, если кликнуть на изображение банкира, который собирался выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.



Скриншот сайта Wayback Machine

Судя по информации сервиса Wayback Machine, страницу отредактировали 28 января 2021 года. В 14.13, например, данные про Виктора Бабарико здесь еще были, а в 22.35 — уже нет. 29 января, напомним, БГУ посещал Александр Лукашенко.



Скриншот сайта Wayback Machine

Стоит отметить, что на сайте мехмата в разделе «О факультете» информация о Викторе Бабарико как об одном из самых известных выпускников факультета есть.

«<…> Наши выпускники занимают ведущие позиции в сфере науки и образования, бизнеса и управления, экономики и IT-сфере, — написано на сайте. — Среди них такие личности, как Михаил Журавков (Министр образования, 2014−2016), Сергей Чижик (Первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси), Сергей Абламейко (Ректор БГУ, 2008−2017), Александр Мошенский (Генеральный директор СП ООО „Санта Импэкс Брест“), Виктор Бабарико (Председатель Правления ОАО „Белгазпромбанк“) и другие».



Скриншот с сайте мехмата БГУ

Что говорит вуз?

Белорусскому государственному университету в этом году исполняется сто лет. За это время, рассказывают в пресс-службе вуза, БГУ подготовил свыше 185 тысяч специалистов. Многие из них имеют мировую известность. Однако, поясняют в вузе, не все их имена отражены на страницах сайта, поскольку для этого потребуется целый самостоятельный интернет-портал.

— В апреле прошлого года БГУ запустил новую версию сайта. Одним из его преимуществ является обновление визуального и текстового контента, — рассказывают в пресс-службе. — Всем факультетам и подразделениям рекомендовано регулярно актуализировать содержание своих интернет-страниц. Есть рекомендации и технического плана. Чтобы не перегружать страницы, а также обеспечить их посещаемость, фотографии и информационные блоки по усмотрению самих подразделений постоянно меняются. Поэтому не стоит политизировать ситуацию, осознанно искать отсутствующие смыслы в обновлении содержания сайтов подразделений БГУ.

Виктор Бабарико — экс-председатель правления Белгазпромбанка и филантроп. В мае 2020 года он заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента. 18 июня по дороге в ЦИК, куда он ехал с сыном Эдуардом, чтобы сдать подписи в поддержку выдвижения кандидата, его задержали. С того момента находится в СИЗО КГБ.

Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой (ч. 3 ст. 430 УК РБ) и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 235 УК РБ). Ранее ему вменялись три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). А еще раньше вместо ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) фигурировала ч. 2 ст. 431 (Дача взятки).

КГБ называет Виктора Бабарико «организатором преступной деятельности». Свою вину он не признал. По словам адвоката Дмитрия Лаевского, в деле есть ряд объективных фактов, свидетельствующих о том, что Виктор Бабарико не совершал того, что ему выдвинуто в обвинении.