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Контейнеры для просроченных лекарств поставят в Минске
02.02.2021 19:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Минчане получат возможность выбросить просроченные лекарства в специальные контейнеры, эта информация размещена на сайте Мингорисполкома.
Урны для таблеток с истекшим сроком давности поставят в поликлиниках и аптеках столицы уже 1 апреля.
Обычные контейнеры для лекарств не подходят: они могут навредить окружающей среде. Во всем мире принято "пилюли" сжигать на специальных предприятиях.
© Sputnik / Виктор Толочко
Новый проект очень значим для города, отмечают минские власти, поэтому к его реализации постарались подойти со всей серьезностью.
"Ведь для лекарств, предназначенных для утилизации, недостаточно поставить обычный ящик. Специальные контейнеры необходимо обезопасить от возможности проникновения. Кроме того необходимо было проработать вопросы утилизации собранных лекарственных средств", - заявил председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.
В Минске сжиганием лекарств будет заниматься специально подготовленный оператор. Сейчас идет отработка проектных решений, чтобы реализовать проект в поставленные сроки.
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Не секрет, что таблетки и вакцины с истекшим сроком давности нельзя выбрасывать в обычную урну – они могут нанести вред окружающей среде.
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