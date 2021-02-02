Контейнеры для просроченных лекарств поставят в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Минчане получат возможность выбросить просроченные лекарства в специальные контейнеры, эта информация размещена на сайте Мингорисполкома.

Урны для таблеток с истекшим сроком давности поставят в поликлиниках и аптеках столицы уже 1 апреля.

Обычные контейнеры для лекарств не подходят: они могут навредить окружающей среде. Во всем мире принято "пилюли" сжигать на специальных предприятиях.

Новый проект очень значим для города, отмечают минские власти, поэтому к его реализации постарались подойти со всей серьезностью.

"Ведь для лекарств, предназначенных для утилизации, недостаточно поставить обычный ящик. Специальные контейнеры необходимо обезопасить от возможности проникновения. Кроме того необходимо было проработать вопросы утилизации собранных лекарственных средств", - заявил председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.

В Минске сжиганием лекарств будет заниматься специально подготовленный оператор. Сейчас идет отработка проектных решений, чтобы реализовать проект в поставленные сроки.