Остановили, потому что машина на польских номерах: начался суд над политзаключенным Артемом Савчуком

Источник материала: Tut.by

Суд Фрунзенского района Минска во вторник начал рассматривать уголовное дело 30-летнего политзаключенного Артема Савчука . Молодого человека обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч.2 ст. 293 УК РБ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.



Фото с сайта spring96.org

Артем Савчук — программист, закончил Краковский политехнический университет, уже 10 лет живет в Польше. Летом во время отпуска приехал в Минск повидаться с родителями и побывать на свадьбе у одноклассника.

Савчука обвиняют в том, что 10 августа он грубо нарушал общественный порядок, блокировал дорогу, участвовал в стычках с сотрудниками милиции, кидал на дорогу петарды и болты, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Дело рассматривает судья Юлия Близнюк, гособвинитель — Алина Касьянчик.

Артем Савчук заявил в суде, что противоправных действий не совершал, а наблюдал за мирной демонстрацией. Говорит, что стоявшие вокруг люди также не делали ничего противозаконного. Парень заявил, что на проезжую часть вышел лишь один раз на улице Ольшевского. Что касается стычек с милицией, то, по его словам, возможно они и были, но он их не видел из-за дыма, газа, а также потому, что стоял довольно далеко от происходившего.

Задержали Савчука вечером 17 августа на улице Кальварийской, когда он взял на буксир одну из машин. Сотрудники ГАИ остановили его, заинтересовавшись польскими номерами на авто, отвезли во Фрунзенский РУВД. Туда приехали неизвестные, обыскали машину, но ничего противозаконного не нашли. У Артема конфисковали мобильный, пароль от него парень сотрудникам сообщил сам.

Сегодня в суде успели опросить свидетелей со стороны защиты — друзей и родителей Артема Савчука. Они рассказали, что парень приехал в Минск на свадьбу к другу и повидать родителей. По их словам, Савчук с милицией не конфликтовал и баррикады не строил.

Напомним, ранее правозащитники признали Савчука политзаключенным. 15 января год лишения свободы получил друг Савчука — Артем Хващевский (парни вместе приехали на родину). Дело Хващевского также рассматривала судья Юлия Близнюк.