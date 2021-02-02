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Остановили, потому что машина на польских номерах: начался суд над политзаключенным Артемом Савчуком
02.02.2021 19:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Фрунзенского района Минска во вторник начал рассматривать уголовное дело 30-летнего политзаключенного
Савчука обвиняют в том, что 10 августа он грубо нарушал общественный порядок, блокировал дорогу, участвовал в стычках с сотрудниками милиции, кидал на дорогу петарды и болты,
Дело рассматривает судья Юлия Близнюк, гособвинитель — Алина Касьянчик.
Артем Савчук заявил в суде, что противоправных действий не совершал, а наблюдал за мирной демонстрацией. Говорит, что стоявшие вокруг люди также не делали ничего противозаконного. Парень заявил, что на проезжую часть вышел лишь один раз на улице Ольшевского. Что касается стычек с милицией, то, по его словам, возможно они и были, но он их не видел из-за дыма, газа, а также потому, что стоял довольно далеко от происходившего.
Задержали Савчука вечером 17 августа на улице Кальварийской, когда он взял на буксир одну из машин. Сотрудники ГАИ остановили его, заинтересовавшись польскими номерами на авто, отвезли во Фрунзенский РУВД. Туда приехали неизвестные, обыскали машину, но ничего противозаконного не нашли. У Артема конфисковали мобильный, пароль от него парень сотрудникам сообщил сам.
Сегодня в суде успели опросить свидетелей со стороны защиты — друзей и родителей Артема Савчука. Они рассказали, что парень приехал в Минск на свадьбу к другу и повидать родителей. По их словам, Савчук с милицией не конфликтовал и баррикады не строил.
Напомним, ранее правозащитники признали Савчука политзаключенным. 15 января год лишения свободы
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Остановили, потому что машина на польских номерах: начался суд над политзаключенным Артемом Савчуком
Задержали Савчука вечером 17 августа на улице Кальварийской, когда он взял на буксир одну из машин. Сотрудники ГАИ остановили его, заинтересовавшись польскими...
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