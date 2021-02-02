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Четверо сотрудников магазина Symbal.by остаются под стражей - их дела отправили на доработку

02.02.2021 20:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 30 января в офис Symbal.by на Машерова, где раньше находился магазин, пришли сотрудники ОБЭП Советского РУВД Минска. Четырех работников магазина сначала отвезли в Советское РУВД, потом — в изолятор на Окрестина. Суд Советского района отправил все дела на доработку в РУВД, а сотрудники компании остаются в ИВС.


Фото: facebook.com/belavus

1 и 2 февраля в суде Советского района рассматривали дела четырех сотрудников Symbal.by. Их судят по статье 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Все дела суд вернул в РУВД на «доработку».

Как сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае", на заседании стало известно, почему выбрана такая статья. Людей обвиняют в том, что они «неумышленно нарушили деятельность Советского РУВД». Изначально на них составили протоколы по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

На вечер 2 февраля четыре задержанных сотрудника Symbal.by остаются в ИВС.

Директор магазина Павел Белоус рассказал TUT.BY, как происходило задержание.

— К нам пришли в выходной день, в субботу. В офисе было два сотрудника — обрабатывали заказы, формировали почтовые отправки. Часов в 12 постучались, сказали, что это ОБЭП, показали какую-то бумагу. Начали описывать имущество, девушки позвонили другим сотрудникам. Около часа дня подъехали бухгалтер Ксения и заместитель директора Никита. Их практически сразу завели в машину и увезли в Советское РУВД. С 12 до 19 в офисе описывали имущество, Настя и Ольга находились помещении, потом подъехали бусы, потом людей увезли.


Пустой офис symbal.by после приезда ОБЭП. Фото предоставлено магазином

Поздно вечером коллеги и близкие узнали, что сотрудников магазина отправили на Окрестина.

— Мы посетили помещение в понедельник. У нас два бухгалтерских шкафа — оттуда забрали всю документацию, печати компании, три системных блока от компьютеров, 90% продукции: и связанное с «Погоней» и бело-красно-белым флагом, и не связанное — вещи с орнаментом, настольные игры. Товар конфискован примерно на 20 тысяч рублей.

Белоус говорит, что его не информировали, в связи с чем и в рамках какого дела изъяли документы и продукцию.

 
Теги: Минск
 
 
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Днем 30 января в офис Symbal.by на Машерова, где раньше находился магазин, пришли сотрудники ОБЭП Советского РУВД Минска. Четырех работников магазина сначала отвезли в...
 
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