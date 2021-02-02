И. Марзалюк: Метод оппозиции по расчеловечиванию оппонента - это нацизм в чистом виде

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В студии телепроекта "Беларусь 1" "Скажинемолчи" обсудили, в чем главное сходство белорусских и российских протестов оппозиции. О нацизме в чистом виде рассуждал депутат и историк Игорь Марзалюк .

Зашла речь и о носителях исторического сознания, раскрашенного в БЧБ цвета. Сегодня есть стремление преподнести это явление как национальное наследие Беларуси. Однако в истории белорусского народа эти символы были и знаками беды, связанными с оккупацией страны и уничтожением людей. Люди, берущие на вооружение эти символы сегодня, либо плохо осведомлены, либо прекрасно все понимают. И первое, и второе достаточно опасное социальное явление, считает гость программы.

Есть люди, считающие себя последователями тех, кто в 40-х гг. сотрудничал с немцами

Игорь Марзалюк также рассказал о том, как его травили в сетях, сколько раз пытались убедить стать на путь предательства. Шла речь и о реакции белорусских чиновников на негативные публикации в СМИ. Этот и другие выпуски "Скажинемолчи" смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1", а также ищите канал программы в телеграм.