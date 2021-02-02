ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И. Марзалюк: Метод оппозиции по расчеловечиванию оппонента - это нацизм в чистом виде

02.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В студии телепроекта "Беларусь 1" "Скажинемолчи" обсудили, в чем главное сходство белорусских и российских протестов оппозиции. О нацизме в чистом виде рассуждал депутат и историк Игорь Марзалюк.

Зашла речь и о носителях исторического сознания, раскрашенного в БЧБ цвета. Сегодня есть стремление преподнести это явление как национальное наследие Беларуси. Однако в истории белорусского народа эти символы были и знаками беды, связанными с оккупацией страны и уничтожением людей. Люди, берущие на вооружение эти символы сегодня, либо плохо осведомлены, либо прекрасно все понимают. И первое, и второе достаточно опасное социальное явление, считает гость программы.

Есть люди, считающие себя последователями тех, кто в 40-х гг. сотрудничал с немцами

Игорь Марзалюк также рассказал о том, как его травили в сетях, сколько раз пытались убедить стать на путь предательства. Шла речь и о реакции белорусских чиновников на негативные публикации в СМИ. Этот и другие выпуски "Скажинемолчи" смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1", а также ищите канал программы в телеграм.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В студии телепроекта "Беларусь 1" "Скажинемолчи" обсудили, в чем главное сходство белорусских и российских протестов оппозиции. О нацизме в чистом виде рассуждал...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минтруда и соцзащиты обсудили нововведения, прописанные в проекте социально-экономического развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by