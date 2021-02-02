В Минтруда и соцзащиты обсудили нововведения, прописанные в проекте социально-экономического развития

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Белорусам предложат добровольно застраховать свое здоровье, повысить квалификацию в профессиональной сфере и открыть семейный бизнес. Это часть нововведений, прописанных в проекте социально-экономического развития Беларуси. Сегодня в Минтруда и соцзащиты обсудили, как достичь цели без потерь за ближайшие пять лет. Доступные квадратные метры, информационная безопасность для детей, строительство более чем 3 десятков объектов здравоохранения, повышение зарплат в полтора раза, при этом для стабильного дохода есть предложение - вести семейный бизнес.

Татьяна Миронова, директор НИИ труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси: "Это во многом делается для того, чтобы обеспечить работой семьи. Даже в тех регионах, где есть проблемы с работой на крупных предприятиях, чтобы люди имели возможность развивать свой семейный бизнес и таким образом поддерживать семью. В том числе будет поддерживаться и созданное отцовство, предоставляться будут возможности для женщин, которые совмещают работу и воспитание детей, для того чтобы больше имели возможности и времени для ухода за детьми. Счастливая семья - это семья многодетная. Мы хотим, чтобы белорусское общество пополнялось новыми гражданами".

Расширится и перечень курсов переподготовки и повышения квалификации персонала. Каждому, независимо от профессии, предложат обновить знания, чтобы личное портфолио было конкурентоспособным.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования: "Около 50 ресурсных центров равномерно, по всей республике, распределены, где сконцентрированы самые передовые технологии для всех секторов экономики. И педагоги, мастера потенциально готовы обучать не только молодежь, но и работать со взрослым населением".

Научные эксперты не скрывают проблем: чтобы население не старело, а демографическая статистика не уходила в минус, важно окончательно стереть барьер между городом и деревней. Станет больше инфраструктуры в сельской местности, на базе опорных больниц появятся межрайонные спеццентры по хирургии, травматологии и ортопедии. Максимальная комфортная среда будет создана для людей преклонного возраста.