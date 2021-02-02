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Большое интервью с премьер-министром Романом Головченко в проекте "Разговор у Президента"
02.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Решения людей, от которых зависит будущее. Самые последние новости о подготовке к важнейшему форуму из первых уст. Большое интервью с премьер-министром страны в проекте АТН "Разговор у Президента".
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Решения людей, от которых зависит будущее. Самые последние новости о подготовке к важнейшему форуму из первых уст. Большое интервью с премьер-министром страны в...
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