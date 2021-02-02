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C темы Всебелорусского народного собрания мы начинаем и наш новый проект "Площадка". Только авторская журналистика. Только проверенные факты. Только новые лица. Журналисты, эксперты и лидеры мнений. Теперь у нас есть для вас площадка в эфире.

Говорите! Без купюр. Сегодня первый выпуск проекта с Людмилой Гладкой, аккаунт которой блокировали социальные сети. Вот такая свобода слова. Но мы в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" место для свободного мнения найдем. Кому не дает покоя наше народное вече? Смотрите премьеру в рамках "Панорамы".