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Смотрите премьеру проекта "Площадка". Первый выпуск с Людмилой Гладкой

02.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

C темы Всебелорусского народного собрания мы начинаем и наш новый проект "Площадка". Только авторская журналистика. Только проверенные факты. Только новые лица. Журналисты, эксперты и лидеры мнений. Теперь у нас есть для вас площадка в эфире.

Говорите! Без купюр. Сегодня первый выпуск проекта с Людмилой Гладкой, аккаунт которой блокировали социальные сети. Вот такая свобода слова. Но мы в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" место для свободного мнения найдем. Кому не дает покоя наше народное вече? Смотрите премьеру в рамках "Панорамы".

 
 
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C темы Всебелорусского народного собрания мы начинаем и наш новый проект "Площадка". Только авторская журналистика. Только проверенные факты. Только новые лица....
 
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