Детали подготовки к VI Всебелорусскому народному собранию на личном контроле президента

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Беларусь готовится к VI Всебелорусскому народному собранию. Оно пройдет уже на следующей неделе. В преддверии форума у президента прошлись по основным оргмоментам . Это безопасность, комфортные условия работы участников и возможность каждому высказаться по Программе социально-экономического развития и будущего страны. Все это важно. Услышат каждого. Александр Лукашенко подчеркнул, что форум должен пройти на высоте, несмотря на попытки дискредитировать значимое для людей и государства событие. Еще один важный акцент, который сделал наш президент, - за любой глобалью человек должен видеть себя. Какие бы концептуальные решения не были приняты по итогу, каждый должен понимать, как эти решения повлияют на его жизнь и на будущее детей. Продолжит Наталья Бреус.



Беларусь готовится к VI Всебелорусскому народному собранию

Малая родина белорусского гиганта. Так часто говорят про Жодино, где собирают знаменитые на весь мир БелАЗы . Но это не только один из центров национального машинпрома, а еще и место, где хочется жить, говорит Наталья Сушко. Отсюда родом сама, здесь построила карьеру и растит дочь. Дети взрослеют, город и условия жизни меняются вместе с ними. Этой осенью откроют новую поликлинику с бассейном. На очереди и школа в новом микрорайоне.

Кстати, строить жилье планируют комбинируя сами дома с инфраструктурными объектами. Многим горожанам, например, пригодятся небольшие амбулатории на первых этажах новостроек. Такая медицина шаговой доступности - одна из инициатив для обсуждения на всебелорусском вече от делегатов Жодино. Но это только капля в море предложений, которые звучат из регионов.

Наталья Сушко, первый зампредседателя Жодинского горисполкома, делегат VI Всебелорусского народного собрания: "Также как будет развиваться социальная защита, какая поддержка нашим семьям, в том числе социально уязвимым, многодетным семьям. Поэтому ожиданий очень много от собрания. И мы думаем, что те вопросы, которые насущны для нашего города, они будут рассмотрены".

ВНС объединит представителей всех регионов Беларуси

Как и Наталья Сушко, каждый из почти 2 с половиной тысяч делегатов говорит прежде всего о том, за что болит душа. Что нужно сделать для себя, для жизни, для людей.

А президент задает оргкомитету пока один вопрос: все ли готово к масштабному форуму? Всебелорусское - это всегда определяющее событие с широким представительством. Безопасность, условия работы участников - все должно быть на уровне. Без организационных промахов и концептуальных просчетов.









Президент: Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений по самым разным вопросам жизни

"Во-вторых, здесь соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений, который есть сегодня в республике, по самым разным вопросам нашей жизни"

Президент беглым: если вы ВНС бойкотируете, чего вы рыдаете?

Еще толком не успели объявить дату форума, а попытки дискредитировать Всебелорусское собрание уже посыпались как снежный ком. Высмеивают инициативы, критикуют формат, давят на делегатов. "Альтернативщики" и здесь оказались в своем репертуаре.

"Тут некоторые, прежде всего беглые и прочие так называемые оппозиционеры, плачут и рыдают, что если не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит нелегитимно. Во-первых, я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве. Кто-то, видимо, в Украине, кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали. Мы только гостей приглашаем".







"Они объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Если вы его бойкотируете, чего вы рыдаете? Вы объявили бойкот - бойкотируйте. Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили провести "форум замежжа". Ну, проводите, никто же не мешает. Собирайтесь в Польше, Литве и проводите".



Диалоговые площадки - платформа, где обсуждают вопросы развития страны

Все это "белый шум" из-за границы. Но увидеть, что происходит в стране, он точно не мешает. На деле развернулась как никогда активная и живая дискуссия в Минске и в регионах. Болевые точки страны, программа развития - об этом люди говорят на диалоговых площадках .









Работу губернаторов и помощников по организации таких платформ для желающих высказаться президент оценил позитивно. Ну а как иначе почувствовать пульс жизни на местах?

Президент: Мы все должны быть едины, чтобы сохранить независимое суверенное государство

"Людей в Беларуси интересуют различные вопросы. Во главе угла всех вопросов - экономика и насущные вопросы жизни людей: ценообразование, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, заработная плата и так далее, - сказал глава государства. - Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство".

А. Лукашенко: Через концептуальные вопросы резолюции ВНС человек должен увидеть себя

Ко Всебелорусскому народному собранию собраны тысячи предложений - от принципиальных направлений развития страны до конкретных инициатив в экономике, социальной сфере, политической жизни.

"Мне бы хотелось, чтобы в программе развития страны на пятилетку особое внимание было уделено вопросу образования".

"Меня волнуют такие вопросы, как социальные гарантии, которые обеспечены государством для нас, для молодых людей, для молодых специалистов. Кроме того, это льготы на жилищные условия, то есть то, что волнует сегодня каждую молодую семью, то, что волнует каждого молодого человека, потому что, наверное, любой человек хочет жить хорошо".

"Для того, чтобы стабильно выплачивать эти пенсии, пособии, необходимо, чтобы работал реальный сектор экономики, была эффективной занятость и рост заработной платы".









Президент заземляет: на какие бы глобальные решения ни вышли по итогу, в большой программе каждый должен найти себя.

"Мы концептуально примем резолюцию, но человек должен увидеть себя - если в итоговых документах ВНС будет зафиксировано решение о сохранении госпредприятий, отказе от повальной приватизации, то люди для себя сделают вывод, что можно спокойно продолжать работать, без опасений за будущее свое и своих детей. "Казалось бы, концептуальный вопрос продажи госсобственности и предприятий. Но человек через это поймет - они будут государственными, и это гарантия, что он будет там работать. Или наоборот, будет прописано, что с молотка продадут. И что тогда делать? - привел пример президент. - Люди должны понимать, что основные решения Всебелорусского народного собрания должны ответить на вопрос, к чему приведут эти решения сегодня, что будет завтра, послезавтра. Это главное, о чем мы, прежде всего, должны думать, принимая те или иные решения".

Поручение президента: провести социсследование в преддверии ВНС

Слышать готовы каждого! И поэтому в том числе президент поручил провести до Всебелорусского вече социологическое исследование! Это срез общественного мнения, который тоже даст почву для размышлений.









Головченко: При подготовке к ВНС были аккумулированы все конструктивные мысли и здравые инициативы людей

Главой оргкомитета по подготовке к национальному форуму Роман Головченко выступает впервые. Он будет особенным - скажет премьер. Готовились как никогда долго и щепетильно - и по сути, и по форме.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "Вся конструктивная мысль народа, здравая инициатива, которая направлена на созидание, аккумулировалась в течение продолжительного периода времени и на диалоговых площадках, и в общественных приемных, и во время звонков, сообщений, поступающих в парламент, на сайт собрания, - рассказал Роман Головченко. - Таким образом выкристаллизовалась та масса вопросов и предложений по развитию страны, которые волнуют разные социальные группы людей".

Последний год пятилетки стал непростым для белорусской экономики. Противоречия по поставкам углеводородов, мировая лихорадка из-за ковидных ограничений, ну и политические страсти не забываем. Но ведь выдержали и даже при всем этом не так сильно потеряли в ВВП, как могли - просели меньше чем на процент. Да, хорошего мало, но не так критично по сравнению с соседями. Легко никогда не бывает, нужно двигаться дальше. Как жить дальше - обсудят на народном вече .