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Как раскачивали Украину, пытались повлиять Беларусь и дестабилизируют Россию - обсудили в проекте "Успеть до полуночи"
02.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первая семилетка после Евромайдана в Украине наглядно показала, к каким плачевным последствиям приводят госперевороты и цветные революции. Спад экономики, многократное увеличение коммунальных тарифов, закрытие поликлиник, конфликт в Донбассе, утечка мозгов и массовая миграция населения за границу. Однако негативный опыт наших соседей ничему не учит тех, кто выходит на улицы без конкретных требований, но с четким желанием каких-то перемен. О том, как раскачивали Украину, пытались повлиять на ситуацию в Беларуси и дестабилизируют Россию - обсудили в проекте
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Как раскачивали Украину, пытались повлиять Беларусь и дестабилизируют Россию - обсудили в проекте "Успеть до полуночи"
Первая семилетка после Евромайдана в Украине наглядно показала, к каким плачевным последствиям приводят госперевороты и цветные революции. Спад экономики,...
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