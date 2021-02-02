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Первая семилетка после Евромайдана в Украине наглядно показала, к каким плачевным последствиям приводят госперевороты и цветные революции. Спад экономики, многократное увеличение коммунальных тарифов, закрытие поликлиник, конфликт в Донбассе, утечка мозгов и массовая миграция населения за границу. Однако негативный опыт наших соседей ничему не учит тех, кто выходит на улицы без конкретных требований, но с четким желанием каких-то перемен. О том, как раскачивали Украину, пытались повлиять на ситуацию в Беларуси и дестабилизируют Россию - обсудили в проекте "Успеть до полуночи" .