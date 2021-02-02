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75 лет назад армия Крайова уничтожила белорусскую общину под Белостоком

02.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для каждого белоруса, в семье которого хотя бы один человек прошел через военное лихолетье, память об этом священна. События, когда под БЧБ символикой предатели своими руками убивали родных и соседей, сотрудничали с теми, кто устраивал этнические чистки, навсегда останутся в нашей истории. Вот только некоторым сейчас невыгодно это вспоминать. Вот еще один показательный пример.

2 февраля 1946 года отряд польской Крайовой армии сжег и зверски убил 5 деревень. Находились они на территории Восточной Польши. Все население - православные белорусы. Заживо сгорели 79 мирных жителей, в том числе дети. Тех, кто выжил, забивали топорами, патроны жалели. Командовал отрядом Ромуальд Райс (известный как Бурый). Именно он лично приказывал расправляться с теми, кто не мог ответить на чистом польском языке без акцента и прочитать католическую молитву. В 1949 Райса приговорили к смертной казни. Еще тогда на польском суде его действия приравняли к геноциду. Уже позже, когда десятки тысяч белорусов были вынуждены мигрировать, боялись насилия, польские националисты фактически стерли этот трагический день из истории.


Но сегодня разве можно такое замалчивать? Разве было правильным со стороны польских дипломатов не вспомнить о белорусских жертвах Белостока, а польским националистам и Институту национальной памяти - оправдывать убийцу Райса и его солдат.

Та самая недопустимость героизации таких ужасов, о чем мы стали говорить все чаще, выстраивала бы в принципе возможность диалога между нациями. Все же исторические факты неубиваемы. Увы, некоторые представители считают позволительным не обращать на это внимания.

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Для каждого белоруса, в семье которого хотя бы один человек прошел через военное лихолетье, память об этом священна. События, когда под БЧБ символикой предатели...
 
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