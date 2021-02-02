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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К новой морозной волне подготовились заранее все аварийные службы Минской области Они ждут холодов на выходные. Энергетики после последнего циклона уже закрепили и привели в порядок часть подстанций. Сейчас специалисты готовы выехать на ремонт...

Они ждут холодов на выходные. Энергетики после последнего циклона уже закрепили и привели в порядок часть подстанций. Сейчас специалисты готовы выехать на ремонт линий электропередачи в любой момент. Готовы и сотрудники МЧС. При возникновении любой внештатной ситуации следует обращаться на номера 101 и 112.Синоптики обещают в конце недели возвращение морозов. Столбики термометров опустятся до минус 18 ночью, днем до минус 13. Поэтому МЧС рекомендует не планировать далекие поездки, а также выходить из дома на короткое время и только по необходимости.