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К новой морозной волне подготовились заранее все аварийные службы Минской области
02.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОни ждут холодов на выходные. Энергетики после последнего циклона уже закрепили и привели в порядок часть подстанций. Сейчас специалисты готовы выехать на ремонт линий электропередачи в любой момент. Готовы и сотрудники МЧС. При возникновении любой внештатной ситуации следует обращаться на номера 101 и 112.
Синоптики обещают в конце недели возвращение морозов. Столбики термометров опустятся до минус 18 ночью, днем до минус 13. Поэтому МЧС рекомендует не планировать далекие поездки, а также выходить из дома на короткое время и только по необходимости.
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Они ждут холодов на выходные. Энергетики после последнего циклона уже закрепили и привели в порядок часть подстанций. Сейчас специалисты готовы выехать на ремонт...
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