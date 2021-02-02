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Прогноз погоды на 3 февраля
02.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, и теплых воздушных масс.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности).
3 февраля (среда) по югу республики во многих районах ожидается гололед, на дорогах гололедица.
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Синоптическая ситуация Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, и теплых воздушных масс. Предупреждение о...
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