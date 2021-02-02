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Эксперт опознала голос из аудиозаписи BYPOL про «лагеря для острокопытных»

03.02.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экспертиза доказала, что голос мужчины из аудиозаписи, опубликованной в середине января объединением силовиков BYPOL, принадлежит Николаю Карпенкову - экс-главе ГУБОПиК, а нынче заместителю министра внутренних дел - командующему внутренними войсками. Данное заключение получило TUT.by.

TUT.by заказал в российском бюро ООО «ГлавЭксперт» независимую фоноскопическую экспертизу, чтобы определить, принадлежит ли голос мужчины из аудиозаписи Николаю Карпенкову.

Фоноскопическое исследование — это исследование аудиозаписей, которое помогает установить дословное содержание речи, а также идентифицировать говорящего по голосу и речи (если есть образцы речи конкретного человека для сравнения), проверить запись на признаки монтажа, а также выяснить, является речь спонтанной или постановочной.

Экспертизу провела Элла Витальевна Боргоякова, имеющая высшее юридическое образование по специальности «судебный эксперт» и 10 лет стажа работы по специальности. Она выполняла исследования и в судебном порядке, и нет.

Ход экспертизы и результаты

Для проведения данной экспертизы были использованы 2 записи: интервью Николая Карпенкова телеканалу «Беларусь 1», опубликованное 18 октября 2020 года, и аудиозапись, опубликованная BYPOL 15 января 2021 года.

 

 

 

 

Боргоякова изучила предоставленные материалы и дала заключение. Эксперт пришел к выводу, что голос на аудиозаписи, опубликованной BYPOL, принадлежит Николаю Карпенкову и признаки монтажа не выявлены.

«Указанный совпадающий набор идентификационных признаков аудитивной, лингвистической и инструментальной групп позволяет сделать вывод о том, что на исследуемых фонограммах зафиксированы голос и речь одного и того же лица.

По результатам проведенных аудитивного, лингвистического, акустического, спектрального анализов можно сделать следующий вывод: на спорной фонограмме 2 признаков монтажа звукоряда и нарушения непрерывности записи, в пределах чувствительности аппаратуры, не обнаружено», — говорится в заключении.

Напомним, объединение силовиков BYPOL опубликовало на своем YouTube-канале аудиозапись, на которой голос, похожий на голос Николая Карпенкова рассказывает о новом оружии, убийстве Александра Тарайковского, лагерях для протестующих, называя их «лишними людьми», «острокопытными», которых нужно поместить в специальные лагеря, «пока все не успокоится». Подробнее ознакомиться со словами из записи вы можете тут.

В МВД Беларуси отказались комментировать «фейки», как назвала аудиозапись официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. Она заявила, что МВД в своей деятельности руководствуется законом.

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко прокомментировал данную запись: «Мы передадим эту запись в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно – официальным властям России и США. Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим».

 
 
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Экспертиза доказала, что голос мужчины из аудиозаписи, опубликованной в середине января объединением силовиков BYPOL, принадлежит
 
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