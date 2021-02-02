В Орегоне отменили уголовную ответственность за хранение наркотиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Декриминализация наркотиков в американском Орегоне официально началась сегодня, сообщает Drug Policy Alliance .

Такое решение спасет "бесчисленное количество жизней", уверены в организации, продвигавшей инициативу. Планируется, что вместо ареста и лишения свободы, жители штата получат расширенный доступ к услугам по охране здоровья, лечению наркозависимости и восстановлению от нее.

"Впервые за полвека одно место в Соединенных Штатах - Орегон - покажет нам, что мы можем оказывать людям помощь, не наказывая их. Этот закон призван защитить людей от преследований, притеснений и криминализации со стороны государства за употребление наркотиков и вместо этого предоставить им доступ к необходимой поддержке", - заявила Кассандра Фредерик, исполнительный директор Альянса по наркополитике.

Жители Орегона, которые хранят наркотики для личного употребления, будут подключены к различным службам поддержки, им также окажут помощь с жильем и работой, если они в них нуждаются.

Однако декриминализация не исключает штрафа: пойманных на хранении наркотиков обяжут выплатить определенную сумму (в зависимости от количества наркотиков, но не более 100 долларов). Вместо выплаты штрафа нарушители смогут пройти исследование на наличие наркотической зависимости.

Жители штата Орегон ноябре 2020 года на голосовании поддержали декриминализацию наличия небольшого количества тяжелых наркотиков, включая героин и кокаин.

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