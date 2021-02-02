Не протестующие, а постояльцы: репортаж из ЛТП под Слуцком

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Спецлагерь с вышками, высоким забором и усиленной охраной". Так писали в середине января многие интернет-ресурсы про слуцкое ЛТП, в котором находились задержанные на акциях протеста в начале августа. Масла в огонь подлила опубликованная в сети аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос нынешнего замглавы МВД Николая Карпенкова, как раз рассказывает про это. Информацию подхватили некоторые западные СМИ.

В силовых ведомствах ответили на вопросы журналистов, а правда ли это? И заявили: планов по созданию лагерей у власти нет и в помине, а подобные заявления не что иное как фейк. Однако фото в интернете все же будоражили сознание граждан. А вдруг, правда? На скандальных снимках лечебно-трудовой профилакторий под Слуцком обнесен колючей проволокой, по периметру установлены сторожевые вышки, усилена охрана. В бараках – задержанные на акциях протеста и "приговоренные к суткам".

© Sputnik Денис Кошелев Учреждение было открыто на месте расформированной воинской части

Редакция Sputnik отправилась в тот самый ЛТП №3, чтобы понять, что же там происходило в августе и что происходит сейчас.

Тихо и спокойно

ЛТП №3 создано в 1994 году. Это учреждение Департамента исполнения наказаний МВД даже с нуля строить не пришлось. Его открыли на месте расформированной воинской части. Спецучреждение расположено в 100 километрах от столицы, в глухом лесу неподалеку от деревни Павловка Слуцкого района.

© Sputnik Денис Кошелев ЛТП №3 было создано в 1994 году

Объект - режимный. Потому попасть сюда не так просто - только по согласованию с вышестоящими структурами МВД.

Сперва проходим КПП в километре от учреждения. А после подъезжаем к ЛТП – самому известному нынче в стране.

После всех процедур досмотра и оформления, попадаем на территорию. За высоким забором, нас встречает улыбчивая, милая женщина. Полковник внутренней службы и начальник ЛТП №3 Алеся Горбель.

© Sputnik Денис Кошелев Начальник ЛТП №3 Алеся Горбель

"Ну что, не боитесь? - отшучивается руководитель. - Мы вам все расскажем и покажем".

"Лечатся у нас здесь как мужчины, так и женщины. Всего более 200 человек. Территория большая, но здесь все компактно, само же учреждение полупустое, свободных мест много", - начинает с вводной информации Алеся Григорьевна.

© Sputnik Денис Кошелев Объект является режимным - попасть сюда можно только по согласованию с вышестоящими структурами МВД

Начинаем экскурсию. Первое место в ЛТП, с которым нас подробно знакомит начальство – магазин. Говорят, самое любимое место подопечных. Кстати, направление в это спецзаведение не является судимостью, поэтому слово "осужденные" к местным обитателям не применяют.

Магазин ничем не отличается от любого сельского. А как говорит продавец, ассортимента здесь на "сорок тетрадных страниц". На прилавке и бакалея, и сладости, и бытовая химия.

© Sputnik Денис Кошелев На территории есть магазин, он ничем не отличается от любого сельского

"Но самые популярные товары у нас – сигареты, кофе и чай. А девушки еще берут краску для волос и дезодоранты, красивыми хотят быть", - рассказывает Елена Шкарупа. Она здесь и продавец, и заведующая.

"Мы и спецзаказы выполняем. Нету чего-то у человека, он просит, заявку пишем и стараемся выполнить его просьбу. Привозим товар или из Слуцка, или из столицы", - добавляет Елена.

© Sputnik Денис Кошелев На прилавке - и бакалея, и сладости, и бытовая химия. Товары привозятся из Слуцка или столицы

С виду магазин хоть и обычный, но просто так сюда не придешь, строго по расписанию и под присмотром сотрудников учреждения. Деньги, кстати, "местные" тратят кровно заработанные. Правда, наличные им не выдают, а заводят спецсчета, с которых потом и списывают суммы.

Не калечат, а лечат

ЛТП почти автономное учреждение. Есть не только магазин, но и баня, медицинский пункт. Отдельное помещение отведено для занятий с психологами.

"У нас на лечении – особый контингент: зависимые от алкоголя люди. Диагноз – серьезный. На свободе они не всегда начинают вести здоровый образ жизни, многие – берутся за старое. Поэтому ЛТП, пусть и в неволе, но помогает им найти себя", - продолжает разговор Алеся Горбель.

"Рецидивы тоже есть, не всем помогает. Но мы не отступаем. Ищем ко всем подход, в том числе и духовно", - добавляет она.

Небольшую православную церковь на территории ЛТП освятили в 2017 году.

© Sputnik Денис Кошелев Небольшую церковь на территории ЛТП освятили в 2017 году

Внешне строительство завершили, а на отделку внутри не хватало средств. Но хотелось завершить начатое дело. Средства жертвовали и работники, и постояльцы, и Слуцкая епархия. Так и обустроили обитель, в которую дверь открыта теперь всем желающим.

© Sputnik Денис Кошелев Двери обители открыты для всех желающих

Строгие, но не суровые

Проходя по местным "достопримечательностям" то и дело ищем те самые надзорные вышки, о которых так много писали многие медиа. Но так и не находим их.

А вообще нам, людям "свободным", показалось, что это не лагерь и не тюрьма. Первая ассоциация – что-то среднее между лечебным учреждением и воинской частью. Распорядок здесь строгий. Но и работают много - трудотерапия прописана нормативами, как-никак.

В ЛТП есть комнаты пребывания для родственников, которые приезжают навестить своих близких

Находящиеся в ЛТП частично возмещают расходы на свое содержание. Оплата труда здесь, правда, невысокая.

Средняя по ЛТП – чуть более 200 рублей. Но, как отмечает начальство, если отправляют подопечных на выезд в сельхозкооперативы, то и до 700 рублей заработка выходит.

Дело в труде

На территории лечебно-трудового профилактория есть и собственные производства. Занимаются здесь деревообработкой, пекут свой хлеб, есть и швейная мастерская.

© Sputnik Денис Кошелев На территории лечебно-трудового профилактория есть и собственные производства

На комбинате бытового обслуживания – процесс стирки и глажки белья. Участвуют в процессе – Виктор и Михаил (имена попросили изменить). Оба из Минска. Первый в учреждении семь месяцев, второй – почти год. В марте Михаила отпустят домой, чего он очень ждет. Обещает завязать с алкоголем, причем навсегда. Говорит, осознал.

© Sputnik Денис Кошелев Столовая ЛТП №3. "Постояльцы" сами оплачивают свое пропитание

Условия содержания в ЛТП для этих мужчин вполне приемлемые: "Ничего не напрягает".

"Здесь вольности есть. Не только обязанности. И позвонить можно домой, и телевизор посмотреть", - рассказали они.

© Sputnik Денис Кошелев На комбинате бытового обслуживания – процесс стирки и глажки белья

Начальник ЛТП №3 добавляет: "Мы - требовательные. И здесь все должно быть четко. Но все мы люди и потому даже спорные вопросы пытаемся решать по-человечески. Разговором, а не силой. Говорим: "если бы ваши родственники знали, как вы себя здесь хорошо ведете, у них бы душа не нарадовалась!" - улыбается Горбель.

Так был ли лагерь для протестующих?

Увиденная нами картинка в ЛТП №3 резонировала с той, которую видели в сети. Потому не могли не спросить: так, а был ли лагерь?

"Был, но не лагерь! А участок ИВС Слуцкого РОВД. Да, сюда привозили людей из разных регионов, которых осудили на административный арест за участия в акциях", - отмечает полковник внутренней службы Горбель.

"Палаток, как писали, никаких не разбивали. У нас общежития есть, и ЛТП не расформировывали. Мол, развозили местных по другим учреждениям. Все работало, как и прежде, выполняло свою основную функцию", - добавляет она.

Задаемся еще вопросом: надзорные вышки на фото – правда?

"Вышки были, их установили на время, поскольку нужно было обеспечить дополнительный контроль, но после их демонтировали, - отвечает Алеся Горбель. - Как видите, сейчас их нет. И вообще участок ИВС был здесь два дня. Буквально через сутки после первого поступления задержанных их начали отпускать".

Упоминаем ту самую аудиозапись, на которой якобы высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел говорит о планах построить аналогичный лагерь для противников Лукашенко. Это действительно так?

"Могу сказать одно, что у нас точно нет таких планов, и даже на уровне разговоров это не обсуждается", - резюмирует разговор начальник ЛТП №3.

Справочно

В Беларуси восемь лечебно-трудовых профилактических учреждений. В них принудительно лечат от алкоголизма. ЛТП многие сравнивают с "химией", частично они схожи - людей содержат под охраной на отдельной территории. В ЛТП, к слову, попадают по решению суда.