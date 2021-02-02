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Проблема с качеством воды в 5 детсадах Минска решена
03.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Проблема с качеством питьевой воды в пяти детских садах Партизанского района Минска решена, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Ранее во вторник стало известно, что из-за аварий на трубопроводах пять садов (№ 82, 164, 186, 257 и 543)
© Sputnik / Игорь Зарембо
"После устранения повреждений на сетях по улице Академической в детсады поступает водопроводная вода надлежащего качества", – сказал замглавы администрации Партизанского района Владимир Лебедь.
Он также уточнил, что специалисты лаборатории Минскводоканала взяли пробы: исследование показало, что воду можно без опаски пить.
По данным исполкома, все указанные детские сады в среду 3 февраля будут работать в штатном режиме.
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По данным столичного исполкома, все пять детских садов в среду 3 февраля будут работать в штатном режиме.
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