Проблема с качеством воды в 5 детсадах Минска решена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Проблема с качеством питьевой воды в пяти детских садах Партизанского района Минска решена, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Ранее во вторник стало известно, что из-за аварий на трубопроводах пять садов (№ 82, 164, 186, 257 и 543) остались без чистой воды . Тогда столичные власти заверили, что держат ситуацию под контролем, рационы детей скорректированы, а в дошкольные учреждения доставляется вода.

"После устранения повреждений на сетях по улице Академической в детсады поступает водопроводная вода надлежащего качества", – сказал замглавы администрации Партизанского района Владимир Лебедь.

Он также уточнил, что специалисты лаборатории Минскводоканала взяли пробы: исследование показало, что воду можно без опаски пить.

По данным исполкома, все указанные детские сады в среду 3 февраля будут работать в штатном режиме.

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