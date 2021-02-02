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Лукашенко поручил провести социсследование перед ВНС

03.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поручил провести масштабное социологическое исследование перед шестым Всебелорусским народным собранием, сообщили во вторник в эфире телеканала ОНТ.

Власти планируют опросить жителей разных городов страны. Сообщается, что всем участникам исследования будут заданы вопросы, от которых "зависит развитие Беларуси". Также их спросят о личных наиболее насущных проблемах.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Хочу обратиться к людям, белорусскому народу. Мы приняли решение (мною оно давно принято) о масштабном социологическом исследовании в Беларуси. И тогда было поручение, чтобы мы эти социологические исследования закончили к Всебелорусскому народному собранию и поставили там для ответа людям конкретные вопросы, от которых зависит развитие Беларуси и которые волнуют людей", – заявил Лукашенко.

Социологические исследования уже начались. Президент обратился к белорусам и попросил их принять участие в опросе, когда к ним придут представители социологических служб.

"Для меня лично это очень важно. Для всех нас очень важно, чтобы мы могли принять хорошие, выверенные решения. Анонимность гарантирую полностью", – добавил он.

Результаты исследования Лукашенко пообещал опубликовать.

Что такое ВНС?

Шестое всебелорусское собрание состоится 11–12 февраля в Минске – соответствующий указ был подписан 28 декабря. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

© Sputnik / Виктор Толочко
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На мероприятие приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.

Перечень приглашенных лиц определит оргкомитет: среди них будут руководители госорганов и организаций, представители Советов депутатов, общественных объединений, СМИ, дипломатических представительств и консульских учреждений, белорусских диаспор, международных и иностранных организаций.

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства пообещал полную анонимность всем участникам и обязательно рассказать о результатах опроса.
 
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