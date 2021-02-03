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В Орше вынесли приговор за оскорбление президента. Суд был закрытым

03.02.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Оршанского района и Орши в закрытом судебном заседании 1 февраля рассмотрел уголовное дело об оскорблении президента, сообщает пресс-служба суда. Суд прошел в закрытом режиме, о фигуранте ничего неизвестно.


Фото: Reuters

Обвиняемый признан виновным по ч.1 ст. 368 (публичное оскорбление президента Республики Беларусь). Ему дали 1 год 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.

Орудие преступление — системный блок компьютера конфискован.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Кого уже наказали по ст. 368 УК?

За последнее время стало известно о нескольких приговорах, вынесенных по ст. 368 УК Беларуси.

  • 19-летний житель Сморгони Илья Войткевич, находясь на самоизоляции, опубликовал в группе «Нетипичный Островец» ВКонтакте комментарий, в котором допустил, согласно выводам экспертизы, негативную оценку президента Беларуси. 14 января он получил два года «домашней химии», мобильный телефон «Honor» как средство совершения преступления, изъят в доход государства.
  • Алексей Романов из Гомеля, входивший с инициативную группу Светланы Тихановской 16 декабря получил год колонии общего режима, несмотря на то, что является инвалидом II группы из-за онкологического заболевания.
  • 23 декабря суд в закрытом заседании приговорил жителя Гродно Юрия Панасюка к двум годам «домашней химии». Летом он на своей странице ВКонтакте «разместил изображения, содержащие негативную оценку президента Беларуси, имеющую ненормативную форму речевого выражения, чем публично оскорбил президента Республики Беларусь».
  • 29 декабря суд Брагинского района приговорил 25-летнего Александра Кулагу к двум годам колонии общего режима. 16 августа его в нетрезвом состоянии доставили в больницу для медосвидетельствования, где он в приемном отделении в присутствии милиционеров и медиков высказал оскорбления в адрес человека по фамилии Лукашенко.
  • 18 января суд Островцкого района приговорил Владимира Чижевского к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он разместил в адрес Лукашенко в одном из телеграм-каналов «неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий, противоречащий общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми, содержащий нецензурные слова». А также, комментируя обращение находящегося при исполнении служебных обязанностей министра внутренних дел генерал-майора милиции Караева, написал в чате «неприличные по форме и унизительные по направленности текстовые комментарии, противоречащие общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми, содержащие нецензурные слова».

А раньше по этой статье судили?

Да, и неоднократно, но известно только об одном случае, обвиняемые в оскорблении президента получили реальные сроки колонии. Во всех других случаях наказание было в виде штрафа, ограничения свободы. В одном случае фигурант избежал уголовного наказания и отправился на принудительное лечение.

  • В 2002 году, после президентских выборов, по этой статье были осуждены на 2,5 и 2 года ограничения свободы главный редактор гродненской газеты «Пагоня» Николай Маркевич и журналист газеты Павел Можейко. Тогда же за перепечатку статьи из интернета и коллаж был осужден на 2 года ограничения свободы главный редактор газеты «Рабочий» Виктор Ивашкевич.
  • В 2004 году предпринимателям из Гродно Валерию Левоневскому и Александру Васильеву было предъявлено обвинение по ст. 368. Суд приговорил обоих к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
  • В 2016 году по этой статье обвинялся житель Минска Александр Лапицкий, которого отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. 79-летний пенсионер отправлял чиновникам письма со словами «козлы», «идиоты» и «отморозки» — они адресовались в том числе президенту.
  • В 2018 году житель Молодечно получил штраф в 50 базовых величин (в то время это было 1225 рублей).

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Ему дали 1 год 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. А мы вспомнили, кому в последнее время выносили приговор за оскорбление...
 
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