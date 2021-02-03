В Орше вынесли приговор за оскорбление президента. Суд был закрытым

Источник материала: Tut.by

Суд Оршанского района и Орши в закрытом судебном заседании 1 февраля рассмотрел уголовное дело об оскорблении президента, сообщает пресс-служба суда. Суд прошел в закрытом режиме, о фигуранте ничего неизвестно.



Фото: Reuters

Обвиняемый признан виновным по ч.1 ст. 368 (публичное оскорбление президента Республики Беларусь). Ему дали 1 год 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.

Орудие преступление — системный блок компьютера конфискован.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Кого уже наказали по ст. 368 УК?

За последнее время стало известно о нескольких приговорах, вынесенных по ст. 368 УК Беларуси.

19-летний житель Сморгони Илья Войткевич, находясь на самоизоляции, опубликовал в группе «Нетипичный Островец» ВКонтакте комментарий, в котором допустил, согласно выводам экспертизы, негативную оценку президента Беларуси. 14 января он получил два года «домашней химии» , мо бильный телефон «Honor» как средство совершения преступления, изъят в доход государства.

, мо Алексей Романов из Гомеля, входивший с инициативную группу Светланы Тихановской 16 декабря получил год колонии общего режима , несмотря на то, что является инвалидом II группы из-за онкологического заболевания.

, несмотря на то, что является инвалидом II группы из-за онкологического заболевания. 23 декабря суд в закрытом заседании приговорил жителя Гродно Юрия Панасюка к двум годам «домашней химии ». Летом он на своей странице ВКонтакте «разместил изображения, содержащие негативную оценку президента Беларуси, имеющую ненормативную форму речевого выражения, чем публично оскорбил президента Республики Беларусь».

». Летом он на своей странице ВКонтакте «разместил изображения, содержащие негативную оценку президента Беларуси, имеющую ненормативную форму речевого выражения, чем публично оскорбил президента Республики Беларусь». 29 декабря суд Брагинского района приговорил 25-летнего Александра Кулагу к двум годам колонии общего режима . 16 августа его в нетрезвом состоянии доставили в больницу для медосвидетельствования, где он в приемном отделении в присутствии милиционеров и медиков высказал оскорбления в адрес человека по фамилии Лукашенко.

. 16 августа его в нетрезвом состоянии доставили в больницу для медосвидетельствования, где он в приемном отделении в присутствии милиционеров и медиков высказал оскорбления в адрес человека по фамилии Лукашенко. 18 января суд Островцкого района приговорил Владимира Чижевского к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он разместил в адрес Лукашенко в одном из телеграм-каналов «неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий, противоречащий общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми, содержащий нецензурные слова». А также, комментируя обращение находящегося при исполнении служебных обязанностей министра внутренних дел генерал-майора милиции Караева, написал в чате «неприличные по форме и унизительные по направленности текстовые комментарии, противоречащие общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми, содержащие нецензурные слова».

А раньше по этой статье судили?

Да, и неоднократно, но известно только об одном случае, обвиняемые в оскорблении президента получили реальные сроки колонии. Во всех других случаях наказание было в виде штрафа, ограничения свободы. В одном случае фигурант избежал уголовного наказания и отправился на принудительное лечение.

В 2002 году, после президентских выборов, по этой статье были осуждены на 2,5 и 2 года ограничения свободы главный редактор гродненской газеты «Пагоня» Николай Маркевич и журналист газеты Павел Можейко . Тогда же за перепечатку статьи из интернета и коллаж был осужден на 2 года ограничения свободы главный редактор газеты «Рабочий» Виктор Ивашкевич.

и журналист газеты . Тогда же за перепечатку статьи из интернета и коллаж был осужден на 2 года ограничения свободы главный редактор газеты «Рабочий» В 2004 году предпринимателям из Гродно Валерию Левоневскому и Александру Васильеву было предъявлено обвинение по ст. 368. Суд приговорил обоих к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

и было предъявлено обвинение по ст. 368. Суд приговорил обоих к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В 2016 году по этой статье обвинялся житель Минска Александр Лапицкий , которого отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. 79-летний пенсионер отправлял чиновникам письма со словами «козлы», «идиоты» и «отморозки» — они адресовались в том числе президенту.

, которого отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. 79-летний пенсионер отправлял чиновникам письма со словами «козлы», «идиоты» и «отморозки» — они адресовались в том числе президенту. В 2018 году житель Молодечно получил штраф в 50 базовых величин (в то время это было 1225 рублей).