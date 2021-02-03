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Доцент ПГУ Виктор Якубов вышел на свободу после месяца ареста. Его встретили жена, дети, друзья

03.02.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета, кандидат исторических наук Виктор Якубов вышел на свободу вечером 2 февраля. Он дважды был осужден на 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП. Преподавателя встретили жена, дети, друзья, сообщает портал Gorod214.by.


Фото: Кирилл Смоляков

Напомним, 20 декабря Виктора Якубова задержали после детского праздника возле городской елки на площади Строителей в Новополоцке. Преподавателя обвинили в участии в цепи солидарности, которая в тот день состоялась в городе: в ней стояли более десятка горожан с БЧБ-флагами.

Трое суток Якубов находился в Центре изоляции правонарушителей в местном ГОВД. 23 декабря состоялся суд, дело отправили в милицию на доработку. Повторное рассмотрение прошло 5 января. Судья Зинаида Болоболова дала преподавателю 15 суток административного ареста. Так как трое суток он уже провел в ЦИП, осталось 12.

Преподаватель должен был выйти на свободу 18 января. Однако мужчину еще раз задержали. Судья Болоболова снова дала ему 15 суток — за участие в шествии 5 декабря.

Жену преподавателя — Юлию Якубову, суд обвинил в участии в том же шествии и оштрафовал на 725 рублей.


У Виктора Якубова двое детей — четырех и семи лет. Фото: Кирилл Смоляков

Виктор Якубов окончил ПГУ по специальности «история», обучался в аспирантуре Института истории НАН Беларуси. С 2007 года работает в родном университете. Прошел ряд научных стажировок в университетах в Польше, России, Венгрии. Имеет публикации, статьи в журналах и научных сборниках, энциклопедическом сборнике, доклады на международных научно-практических конференциях.


Фото: Кирилл Смоляков

 
 
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Доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета, кандидат исторических наук Виктор Якубов вышел на свободу вечером 2 февраля. Он...
 
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