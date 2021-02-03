﻿ Раскол элит, решение по Навальному, задержание школьников и кто примет ЧМ по хоккею - все за вчера. 21.by
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Раскол элит, решение по Навальному, задержание школьников и кто примет ЧМ по хоккею - все за вчера

03.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Начнем день с небольшой разминки: проверьте свою внимательность. А теперь можно и о важных событиях вторника напомнить.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Александр Лукашенко провел совещание по подготовке к Всебелорусскому народному собранию, поручив обеспечить делегатам комфортные условия работы и отдыха. Он также посоветовал оппозиции успокоиться и проводить «форум замежжа» в Польше или Литве. Премьер-министр страны заявил, что на форум приедут около 70−80 иностранных гостей, а силовики готовы противостоять возможным провокациям. Кстати, на совещании Лукашенко анонсировал какое-то масштабное социсследование — «вопросы очень интересные и очень насущные».
  • Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими. Вот что показало фоноскопическое исследование аудиозаписи.
  • Репрессии против инакомыслящих стали сутью белорусского режима, считает независимый аналитик Сергей Чалый. В новом выпуске «Экономики на пальцах» он рассказывает про раскол элит. «Так что единство — это не то единство, о котором мы говорили, это элемент боевых действий в информационном поле. Речь идет о полноценном репрессивном режиме по отношению к своим гражданам», — констатирует эксперт.
  • В воскресенье в Минске задерживали людей. Среди задержанных оказались школьники. Родители ребят рассказали, что произошло. «Составили какие-то протоколы, сказали, что ставят ребенка на учет по делам несовершеннолетних. Предупредили, что в школу и к нам домой придут инспекторы. Сказали, что ребенок «на скользкой дорожке», что теперь «у него начнется бурная жизнь» и что он «никуда не поступит», — сообщил один из читателей.
  • В Беларуси утвердили планы по строительству жилья на пять лет. Сколько и какое жилье планируют строить? Кстати, вы же слышали, что Беларусбанк начал выдавать ипотеку на жилье? Узнали, какой должна быть зарплата, чтобы получить этот кредит.
  • Знаменитый белорусский футболист обзавелся участком под Минском. Эта земля находится по соседству с участками Жерара Депардье и Дарьи Домрачевой. Между прочим, в феврале с аукциона разыграют большую партию земельных участков под Минском. Рассказываем подробности.


  • В Евросоюзе готовятся принять четвертый пакет санкций против белорусских чиновников и тех, кто принимает участие в задержаниях, пытках, избиениях мирных демонстрантов, нарушениях прав человека в Беларуси, заявил советник Светланы Тихановской.
  • «То, что мне вменяет гособвинитель и пыталось «всунуть» предварительное следствие, недопустимо в правовом государстве. По сути, меня полгода держат в плену. После этого запрашивать семь лет, за что, извините?». Вчера суд вынес приговор по захвату МАЗа на протестах в августе в Минске.
  • За сутки в Беларуси зарегистрировали 699 новых случаев COVID-19. Сколько процентов тестов показали положительный результат? Медики рассказали, каким образом COVID-19 повлиял на статистику по онкобольным, как пациенты с опухолями переносят инфекцию, стоит ли им прививаться от вируса и каким раком белорусы стали болеть чаще.
  • И еще немного о теме здоровья: почитайте ответы гастроэнтеролога на популярные вопросы и советы нарколога, как уберечь подростков от зависимости.
  • Уже прошел месяц, как техосмотр отвязали от уплаты дорожного сбора. Вы помните, какой ажиотаж был на станциях диагностики? А как сейчас обстоят дела?
  • У «Белавиа» новый гендиректор — Игорь Чергинец работает в компании с момента ее основания.
  • В Сети писали, что «в Минске сожгли танк». В Минобороны эту информацию не подтвердили. Попытались разобраться в вопросе.
  • В Москве прошел суд по замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Еще до начала заседания начались задержания. Вот что решил суд.


НЕ ПРОПУСТИТЕ

  • Что сейчас происходит на валютном рынке? Спросили у экспертов, чего можно ожидать в ближайшем будущем.
  • Рост начисленного фонда зарплат в 2020 году сопровождался дальнейшим сокращением численности работников в экономике. Зарплаты бюджетников, несмотря на их весомую долю в расходах бюджета, не пострадали из-за падения поступления доходов. Что нас ждет в 2021-м?
  • Читатели заметили, что с сайта БГУ исчезла информация о Викторе Бабарико как об известном выпускнике мехмата. В пресс-службе вуза пояснили ситуацию.
  • Вчера вынесли первый приговор по «делу Тихановского»: блогеру Неронскому дали три года колонии.
  • В Витебске из «меда» отчислили второкурсницу. Девушка узнала об этом, когда вышла из ИВС, где пробыла 17 суток (за цепь солидарности и видеообращение студентов), а до этого она получала штрафы по статье 23.34 КоАП. Кстати, в Витебске увольняют сотрудника медуниверситета. Причина — прогулы. В это время мужчина был в ИВС из-за БЧБ-штор.
  • У семьи Рязанцевых в Минске была налажена жизнь: дети, работа, свое жилье. Но недавно супруги уехали из страны, опасаясь за свою безопасность. Теперь они готовы делиться тем, что им предстоит пережить в процессе обустройства на новом месте. В первой «главе» — о решении уехать, выборе страны для переезда, получении визы, поиске жилья, первых днях на карантине и планах на будущее.


  • В белорусской исторической науке сенсация: опубликованы архивы БНР. Объясняем, почему это важно.
  • Мы продолжаем проект «Вопреки», в котором рассказываем о людях, разрушающих стереотипы и стигмы общества. Мише 40 лет, только в 39 он стал самостоятельным: добился признания дееспособности, устроился на официальную работу, начал учиться грамоте. Посмотрите его историю.

О СПОРТЕ

  • Совет Международной федерации хоккея определил страну, где пройдут матчи чемпионата мира по хоккею, которые должны были состояться в Беларуси.

  • Вчера минское «Динамо» играло в гостях с омским «Авангардом». Первая половина матча прошла в равной борьбе, а первая шайба была заброшена только на 36-й минуте. Чем закончилась игра?

Все новости вторника, 2 февраля


Кстати, уже завтра в столице стартует новый гастрофест. Заведения предложат сет «кофе плюс десерт» за фиксированную стоимость. Выбирайте, куда отправитесь! А сегодня будьте осторожны: будет скользко! Берегите себя и помните, что все тайное становится явным! Хорошего дня!

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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