Раскол элит, решение по Навальному, задержание школьников и кто примет ЧМ по хоккею - все за вчера

Александр Лукашенко провел совещание по подготовке к Всебелорусскому народному собранию, поручив обеспечить делегатам комфортные условия работы и отдыха. Он также посоветовал оппозиции успокоиться и проводить «форум замежжа» в Польше или Литве. Премьер-министр страны заявил, что на форум приедут около 70−80 иностранных гостей, а силовики готовы противостоять возможным провокациям. Кстати, на совещании Лукашенко анонсировал какое-то масштабное социсследование — «вопросы очень интересные и очень насущные».
Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими. Вот что показало фоноскопическое исследование аудиозаписи.
Репрессии против инакомыслящих стали сутью белорусского режима, считает независимый аналитик Сергей Чалый. В новом выпуске «Экономики на пальцах» он рассказывает про раскол элит. «Так что единство — это не то единство, о котором мы говорили, это элемент боевых действий в информационном поле. Речь идет о полноценном репрессивном режиме по отношению к своим гражданам», — констатирует эксперт.
В воскресенье в Минске задерживали людей. Среди задержанных оказались школьники. Родители ребят рассказали, что произошло. «Составили какие-то протоколы, сказали, что ставят ребенка на учет по делам несовершеннолетних. Предупредили, что в школу и к нам домой придут инспекторы. Сказали, что ребенок «на скользкой дорожке», что теперь «у него начнется бурная жизнь» и что он «никуда не поступит», — сообщил один из читателей.
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«То, что мне вменяет гособвинитель и пыталось «всунуть» предварительное следствие, недопустимо в правовом государстве. По сути, меня полгода держат в плену. После этого запрашивать семь лет, за что, извините?». Вчера суд вынес приговорпо захвату МАЗа на протестах в августе в Минске.
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