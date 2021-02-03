Раскол элит, решение по Навальному, задержание школьников и кто примет ЧМ по хоккею - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Начнем день с небольшой разминки: проверьте свою внимательность . А теперь можно и о важных событиях вторника напомнить.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко провел совещание по подготовке к Всебелорусскому народному собранию, поручив обеспечить делегатам комфортные условия работы и отдыха. Он также посоветовал оппозиции успокоиться и проводить «форум замежжа» в Польше или Литве. Премьер-министр страны заявил , что на форум приедут около 70−80 иностранных гостей, а силовики готовы противостоять возможным провокациям. Кстати, на совещании Лукашенко анонсировал какое-то масштабное социсследование — «вопросы очень интересные и очень насущные».

Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова , рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими. Вот что показало фоноскопическое исследование аудиозаписи.

, рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими. Репрессии против инакомыслящих стали сутью белорусского режима, считает независимый аналитик Сергей Чалый . В новом выпуске «Экономики на пальцах» он рассказывает про раскол элит. «Так что единство — это не то единство, о котором мы говорили, это элемент боевых действий в информационном поле. Речь идет о полноценном репрессивном режиме по отношению к своим гражданам», — констатирует эксперт.

. В новом выпуске он про раскол элит. «Так что единство — это не то единство, о котором мы говорили, это элемент боевых действий в информационном поле. Речь идет о полноценном репрессивном режиме по отношению к своим гражданам», — констатирует эксперт. В воскресенье в Минске задерживали людей. Среди задержанных оказались школьники. Родители ребят рассказали , что произошло. «Составили какие-то протоколы, сказали, что ставят ребенка на учет по делам несовершеннолетних. Предупредили, что в школу и к нам домой придут инспекторы. Сказали, что ребенок «на скользкой дорожке», что теперь «у него начнется бурная жизнь» и что он «никуда не поступит», — сообщил один из читателей.

Родители ребят , что произошло. «Составили какие-то протоколы, сказали, что ставят ребенка на учет по делам несовершеннолетних. Предупредили, что в школу и к нам домой придут инспекторы. Сказали, что ребенок «на скользкой дорожке», что теперь «у него начнется бурная жизнь» и что он «никуда не поступит», — сообщил один из читателей. В Беларуси утвердили планы по строительству жилья на пять лет. Сколько и какое жилье планируют строить? Кстати, вы же слышали, что Беларусбанк начал выдавать ипотеку на жилье ? Узнали, какой должна быть зарплата , чтобы получить этот кредит.

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В Евросоюзе готовятся принять четвертый пакет санкций против белорусских чиновников и тех, кто принимает участие в задержаниях, пытках, избиениях мирных демонстрантов, нарушениях прав человека в Беларуси, заявил советник Светланы Тихановской.

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на популярные вопросы и советы , как уберечь подростков от зависимости. Уже прошел месяц, как техосмотр отвязали от уплаты дорожного сбора. Вы помните, какой ажиотаж был на станциях диагностики? А как сейчас обстоят дела?

Вы помните, какой ажиотаж был на станциях диагностики? У «Белавиа» новый гендиректор — Игорь Чергинец работает в компании с момента ее основания.

— Игорь Чергинец в компании с момента ее основания. В Сети писали, что «в Минске сожгли танк» . В Минобороны эту информацию не подтвердили. Попытались разобраться в вопросе .

. В Минобороны эту информацию не подтвердили. . В Москве прошел суд по замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Еще до начала заседания начались задержания . Вот что решил суд .





НЕ ПРОПУСТИТЕ

Что сейчас происходит на валютном рынке? Спросили у экспертов, чего можно ожидать в ближайшем будущем.

Рост начисленного фонда зарплат в 2020 году сопровождался дальнейшим сокращением численности работников в экономике. Зарплаты бюджетников, несмотря на их весомую долю в расходах бюджета, не пострадали из-за падения поступления доходов. Что нас ждет в 2021-м?

в 2020 году сопровождался дальнейшим сокращением численности работников в экономике. Зарплаты бюджетников, несмотря на их весомую долю в расходах бюджета, не пострадали из-за падения поступления доходов. Читатели заметили, что с сайта БГУ исчезла информация о Викторе Бабарико как об известном выпускнике мехмата. В пресс-службе вуза пояснили ситуацию.

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В белорусской исторической науке сенсация : опубликованы архивы БНР . Объясняем, почему это важно.

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О СПОРТЕ

Совет Международной федерации хоккея определил страну , где пройдут матчи чемпионата мира по хоккею , которые должны были состояться в Беларуси.

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Все новости вторника, 2 февраля





Кстати, уже завтра в столице стартует новый гастрофест . Заведения предложат сет «кофе плюс десерт» за фиксированную стоимость. Выбирайте, куда отправитесь! А сегодня будьте осторожны: будет скользко ! Берегите себя и помните, что все тайное становится явным! Хорошего дня!

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