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Прокуратура опротестовала решение суда о закрытии дела витеблянок, занимавшихся фитнесом в лесу

03.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель прокурора Витебска Кирилл Дубов опротестовал решение суда Первомайского района Витебска, который 19 января прекратил административное дело Татьяны Северинец и Елены Косновой. Они с четырьмя подругами 13 января занимались в пригородном лесу ходьбой со скандинавскими палками, но милиция задержала женщин и обвинила в несанкционированном пикетировании. Судья Вероника Борисова закрыла дело за недоказанностью вины. Теперь его рассмотрит областной суд, сообщает «Віцебская вясна».


Слева направо: Елена Коснова, Татьяна Северинец. ​​​​Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

«Вывод о недоказанности вины указанных лиц [Татьяны Северинец и Елены Косновой] в совершении административного правонарушения был сделан преждевременно, без надлежащего расследования обстоятельств правонарушения», — говорится в протесте прокуратуры, направленном в Витебский областной суд.

По мнению заместителя прокуратуры Витебска Кирилла Дубова, судья Вероника Борисова должна была допросить других свидетелей-милиционеров, которые выезжали в лес, когда получили «сообщение о правонарушении» — в частности, Милентея, Ермаковича, Борисова.

«В ходе исследования вещественных доказательств по делу не установлено, кто из сотрудников ОВД нашел бело-красно-белый флаг, не установлена его принадлежность, не устранены противоречия в объяснениях свидетелей о месте его обнаружения, не устранены противоречия о времени и продолжительности нахождения задержанных граждан на месте совершения административного правонарушения, — отмечает прокуратура.

Протест должен рассмотреть областной суд: либо отклонить его, либо удовлетворить и отправить дело Татьяны Северинец и Елены Косновой на новое рассмотрение.

Напомним, дело Северинец и Косновой 19 января рассмотрела судья суда Первомайского района Витебска Вероника Борисова. Она объявила, что оно закрыто за недоказанностью вины и извинилась перед женщинами.

20 января судья суда Октябрьского района Витебска Владимир Цариков с такой же формулировкой — за недоказанностью вины, прекратил дело еще трех участниц так называемого «пикета в лесу»: Раисы Кухто, Людмилы Каминской, Людмилы Володкевич. Еще одна женщина — Тамара Ильина, находилась в больнице, ее не судили.

Напомним, утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Володкевич, Елена Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.

Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».

Татьяну Северинец хотели судить вечером 13 января, но рабочий день уже закончился, и ее отпустили домой. Пенсионерку Тамару Ильину из РОВД на скорой отвезли в больницу. Остальных женщин доставили в ИВС — до судов 14 января. В итоге процессы перенесли: у Северинец, Косновой — на 19 января, у Кухто, Каминской и Володкевич — на 20 января.

 
Теги: Витебск
 
 
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Заместитель прокурора Витебска Кирилл Дубов опротестовал решение суда Первомайского района Витебска, который 19 января прекратил административное дело Татьяны...
 
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