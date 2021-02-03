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Прокуратура опротестовала решение суда о закрытии дела витеблянок, занимавшихся фитнесом в лесу
03.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заместитель прокурора Витебска Кирилл Дубов опротестовал решение суда Первомайского района Витебска, который 19 января
«Вывод о недоказанности вины указанных лиц [Татьяны Северинец и Елены Косновой] в совершении административного правонарушения был сделан преждевременно, без надлежащего расследования обстоятельств правонарушения», — говорится в протесте прокуратуры, направленном в Витебский областной суд.
По мнению заместителя прокуратуры Витебска Кирилла Дубова, судья Вероника Борисова должна была допросить других свидетелей-милиционеров, которые выезжали в лес, когда получили «сообщение о правонарушении» — в частности, Милентея, Ермаковича, Борисова.
«В ходе исследования вещественных доказательств по делу не установлено, кто из сотрудников ОВД нашел бело-красно-белый флаг, не установлена его принадлежность, не устранены противоречия в объяснениях свидетелей о месте его обнаружения, не устранены противоречия о времени и продолжительности нахождения задержанных граждан на месте совершения административного правонарушения, — отмечает прокуратура.
Протест должен рассмотреть областной суд: либо отклонить его, либо удовлетворить и отправить дело Татьяны Северинец и Елены Косновой на новое рассмотрение.
Напомним, дело Северинец и Косновой 19 января рассмотрела судья суда Первомайского района Витебска Вероника Борисова. Она объявила, что оно закрыто за недоказанностью вины и извинилась перед женщинами.
20 января судья суда Октябрьского района Витебска Владимир Цариков с такой же формулировкой — за недоказанностью вины,
Напомним, утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Володкевич, Елена Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.
Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».
Татьяну Северинец хотели судить вечером 13 января, но рабочий день уже закончился, и ее отпустили домой. Пенсионерку Тамару Ильину из РОВД на скорой отвезли в больницу. Остальных женщин доставили в ИВС — до судов 14 января. В итоге процессы перенесли: у Северинец, Косновой — на 19 января, у Кухто, Каминской и Володкевич — на 20 января.
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Заместитель прокурора Витебска Кирилл Дубов опротестовал решение суда Первомайского района Витебска, который 19 января прекратил административное дело Татьяны...
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