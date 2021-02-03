В Новогрудке 4-летний ребенок во дворе издевался над котом: вмешалась милиция, кота отвезли в ветклинику

Источник материала: Tut.by

В Новогрудке на улице Юбилейной очевидцы сняли шокирующее видео: ребенок тащит по снегу на веревке кота, пинает его, наступает на него и в конце концов вешает на перилах. При этом мимо проходят люди — и никто не останавливает ребенка. Видео разошлось в Сети, а местные жители написали заявления по этому факту в прокуратуру и милицию. В итоге милиционеры пришли к семье. Животное — а это оказался ярко-рыжий кот-подросток — забрали. Сейчас он находится в ветклинике «Кот Бегемот» в Лиде и проходит обследование.



Фото: группа ВПП «Хутор» в Вконтакте

На этих видео — достаточно жесткая картина. В одном из дворов в Новогрудке маленький ребенок тащит по снегу на веревке кота, топчется по нему, потом пинает животное, а дальше — несколько раз подвешивает на перилах.

Видео быстро разошлось по соцсетям, а местные волонтеры и просто неравнодушные люди обратились в правоохранительные органы.

— Видео появилось в интернете, было много комментариев, а также заявление — милиционеры выехали в семью. Оказалось, что ребенку — 4 года. На видео видно, что кота также пинает пожилая женщина, которая была рядом с ребенком, потом пинает ребенок, а дальше уже тащит по двору его, чуть позже — вешает несколько раз на перилах и тащит в подъезд. Женщина, как мы выяснили, — бабушка ребенка. Ее опросили милиционеры. Она, кстати, не думала, что кота у нее будут забирать, говорила, что нашла его больного на улице, долго лечила. Но как так можно обращаться с животным, если ты его любишь? В итоге женщина согласилась отдать волонтерам и милиционерам животное. Видимых повреждений у кота нет, но он такой, знаете, как вата: не сопротивляется совершенно, как будто смирился со своей участью, — рассказывает Ольга, которая занимается временным пунктом передержки «Хутор» в Новогрудке.

В итоге кота отвезли в ветклинику в Лиде «Кот Бегемот». Там животное обследуют. Волонтеры говорят, что котик во время той прогулки с ребенком был на шлейке, а не на поводке.

— Был бы поводок — не было бы сегодня кого забирать из квартиры, — грустно говорит Ольга. — У нас такое законодательство по поводу жестокого обращения с животными, что человек, который издевается над собакой или котом, получает совсем совсем небольшое наказание, если его вина доказана. И, к сожалению, эта семья может снова взять к себе другого кота — и так же с ним обращаться. В поведении внука его бабушка не видела ничего плохого и искренне не понимала: а чего такого случилось-то? Для нее это, как показалось, было таким нормальным поведением ребенка, который просто игрался с котенком.



Кот в ветклинике в Лиде. Фото: группа ВПП «Хутор» в Вконтакте

Пока кот находится в клинике, милиция проводит проверку по инциденту, а волонтеры говорят, что история стала настолько резонансной, что активизировались мошенники, которые якобы собирают деньги на помощь животному.

— В постах о котике в разных пабликах и группах в соцсетях неизвестные люди оставляют номера своих карточек. Но мы сейчас не собираем на кота деньги. Была потребность отвезти животное в клинику, но сразу отозвались люди. Также надо было оплатить стоимость переноски, потому что, когда ехали на место, у нас с собой ничего не было, — и тут все пришли на помощь Остальные пожертвования на животных, которые находятся во временном приюте, принимаются официально через ЕРИП. Вся информация есть в нашей группе. Просто не хочется, чтобы люди стали жертвами мошенников, — говорит Ольга.

Волонтеры благодарны всем людям, которые обратили внимание на ситуацию, писали заявления в милицию и прокуратуру, не остались равнодушными и помогали с перевозкой животного в Лиду.

— Сейчас надо дождаться результатов обследования кота. Будем знать, надо ли ему какое-то лечение. Потом он будет какое-то время на передержке, а позже, скорее всего, будем искать ему ответственных и любящих хозяев, — говорят волонтеры.

Кстати, в Беларуси за жестокое обращение с животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Статья КоАП 15.45 «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье (истязание животных)» — наказывается штрафом от десяти до тридцати базовых величин или административным арестом.

Статья 339−1 УК «Жестокое обращение с животными» предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до одного года или арест.

Кстати, в октябре 2020 года в Беларуси представили проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», где среди прочего есть изменения и в статьях, касающихся жесткого обращения с животными. Так, более жесткое наказание ждет за повторно жестокое обращение с животными — до трех лет лишения свободы.