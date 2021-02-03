Минчанка получила 2,5 года колонии за «развод» кавалеров по переписке

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Минска вынес приговор 26-летней минчанке за мошенничество в крупном размере. Она знакомилась с мужчинами в соцсетях и выманивала у них деньги. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В материалах суда указано, что за полтора года она завладела деньгами двух потерпевших на сумму более 21 тысячи рублей.

Девушка регистрировалась в социальных сетях и на сайтах знакомств под чужим именем, используя фотографии незнакомой девушки модельной внешности. Она находила жертву, вступала в переписку и под различными предлогами вымогала у них деньги. Поводы были разными — нужны деньги на аренду жилья, на лекарства, продукты и так далее.

Ее признали виновной по ч. 3 ст. 209 (Мошенничество в крупном размере) и назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.

В пользу потерпевших в счет возмещения материального ущерба с нее взыскано более 19 тысяч рублей, а также компенсации морального вреда в размере 1000 рублей в пользу одного из пострадавших.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.