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Минчанка получила 2,5 года колонии за «развод» кавалеров по переписке

03.02.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Минска вынес приговор 26-летней минчанке за мошенничество в крупном размере. Она знакомилась с мужчинами в соцсетях и выманивала у них деньги. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В материалах суда указано, что за полтора года она завладела деньгами двух потерпевших на сумму более 21 тысячи рублей.

Девушка регистрировалась в социальных сетях и на сайтах знакомств под чужим именем, используя фотографии незнакомой девушки модельной внешности. Она находила жертву, вступала в переписку и под различными предлогами вымогала у них деньги. Поводы были разными — нужны деньги на аренду жилья, на лекарства, продукты и так далее.

Ее признали виновной по ч. 3 ст. 209 (Мошенничество в крупном размере) и назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.

В пользу потерпевших в счет возмещения материального ущерба с нее взыскано более 19 тысяч рублей, а также компенсации морального вреда в размере 1000 рублей в пользу одного из пострадавших.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В материалах суда указано, что за полтора года она завладела деньгами двух потерпевших на сумму более 21 тысячи рублей.
 
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