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Минчанка получила 2,5 года колонии за «развод» кавалеров по переписке
03.02.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Минска вынес приговор 26-летней минчанке за мошенничество в крупном размере. Она знакомилась с мужчинами в соцсетях и выманивала у них деньги. Об этом
В материалах суда указано, что за полтора года она завладела деньгами двух потерпевших на сумму более 21 тысячи рублей.
Девушка регистрировалась в социальных сетях и на сайтах знакомств под чужим именем, используя фотографии незнакомой девушки модельной внешности. Она находила жертву, вступала в переписку и под различными предлогами вымогала у них деньги. Поводы были разными — нужны деньги на аренду жилья, на лекарства, продукты и так далее.
Ее признали виновной по ч. 3 ст. 209 (Мошенничество в крупном размере) и назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.
В пользу потерпевших в счет возмещения материального ущерба с нее взыскано более 19 тысяч рублей, а также компенсации морального вреда в размере 1000 рублей в пользу одного из пострадавших.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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В материалах суда указано, что за полтора года она завладела деньгами двух потерпевших на сумму более 21 тысячи рублей.
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