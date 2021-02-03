Работники «Могилевхимволокно» судятся с предприятием - считают свое увольнение незаконным

Источник материала: Tut.by

В Могилеве суд Октябрьского района начал рассматривать дело бывшего ведущего инженера ОАО «Могилевхимволокно» Эдуарда Абакановича. Он обвиняет предприятие в незаконном увольнении, пишет 6tv.by. Аналогичное дело и у бывшего ведущего механика предприятия Валерия Голубцова.



Фото: Владимир Лапцевич, 6tv.by

Напомним, двоих инженеров уволили с крупнейшего в городе предприятия «Могилевхимволокно» перед Новым годом . Эдуард Абаканович работал ведущим энергетиком. Ему 51 год, он член Объединенной гражданской партии. 45-летний Валерий Голубцов работал ведущим механиком. Оба проработали на производстве более 20 лет.

Согласно записям в трудовых книжках, мужчин уволили за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и дисциплинарные взыскания. Могилевчане считают, что это были формальные причины, а реальные — их политические взгляды.

В суде на стороне Абакановича участвуют адвокат Дина Банцер и главный правовой инспектор Могилевской областной организации Белхимпрофсоюза Николай Феськов. Нанимателя представляют ведущий юрисконсульт «Могилевхимволокна» Наталья Степанова, начальник юридического отдела предприятия Сергей Старостин и начальник управления по идеологической работе и кадрам Александр Кожемякин.

Абакановича уволили в один день с Голубцовым — 31 декабря 2020 года. Они же подали иски в суд вместе 22 января и рассчитывали, что их дела будут рассматриваться как одно. Однако такого не произошло. Процессы по обоим искам одновременно начали двое разных судей.

Согласно материалам дела, Эдуарда Абакановича уволили после вынесения дисциплинарного взыскания за опоздания и преждевременные уходы, а также за то, что он не обеспечил учет остаткам проводов, которые лежали в резервном помещении цеха, где сам работал.

Как утверждали истец и его адвокат, об опозданиях, как и о преждевременных уходах, Абаканович ставил в известность начальника цеха, и у того никогда не было претензий к своему работнику. Зато они вдруг возникли у руководства предприятия ближе к октябрю 2020 года, когда оно решило напомнить об опозданиях, которые имели место в июле и августе, хотя срок дисциплинарного взыскания к тому времени уже истек.

Что касается остатков проводов, то, как утверждал Абаканович, они никоим образом не касались его — он за них не отвечал, а на учет не обязан был ставить то, что ему никогда не требовалось в работе. Остатки проводов неизвестно с какого времени находились в цеху и почему-то никого не волновали до декабря, когда ведущему инженеру решили вынести второе дисциплинарное взыскание. После этого его уволили, даже не дожидаясь окончания контракта.

В свою очередь представители ответчика говорили, что Абаканович должен был сообщить о бесхозных по сути проводах инвентаризационной комиссии, в которую сам входил.

Судья Ларионова сделала перерыв в процессе до 15 февраля. На следующее заседание планируется вызвать свидетелей.

Председатель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев считает, что фактически Абакановича уволили с работы за то, что он имел неосторожность находиться рядом с акциями протеста в Могилеве во время их проведения. При этом какие-либо административные взыскания к Абакановичу не применялись.