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Александр Лукашенко вызывает симпатию у большинства украинцев
03.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ни одна революция не вывела страну из кризиса и не решила насущных проблем государства. Президенты в Украине меняются, а проблем только прибавляется. Спад экономики, многократное увеличение коммунальных тарифов, закрытие поликлиник, конфликт в Донбассе, утечка мозгов и массовая миграция населения за границу. Не этого хотели простые граждане. Пока 30 % украинцев, согласно опросам, называют Зеленского неудачником. В рейтинге симпатий лидирует глава нашего государства.
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Ни одна революция не вывела страну из кризиса и не решила насущных проблем государства. Президенты в Украине меняются, а проблем только прибавляется. Спад...
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