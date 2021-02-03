Александр Лукашенко вызывает симпатию у большинства украинцев

Источник материала: БT

Ни одна революция не вывела страну из кризиса и не решила насущных проблем государства. Президенты в Украине меняются, а проблем только прибавляется. Спад экономики, многократное увеличение коммунальных тарифов, закрытие поликлиник, конфликт в Донбассе, утечка мозгов и массовая миграция населения за границу. Не этого хотели простые граждане. Пока 30 % украинцев, согласно опросам, называют Зеленского неудачником. В рейтинге симпатий лидирует глава нашего государства.



