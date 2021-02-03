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МАРТ и Минздрав рекомендуют предусмотреть скидки и торговые надбавки на лекарства, чтобы не допустить роста цен
03.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Производителям предложено снизить отпускные цены на 2 процента, та же рекомендация и оптовикам. Самое существенное понижение надбавок для аптек - на пять-шесть процентов. Среди мер,
Стоимость лекарств и медицинских изделий будут контролировать
Ценовой мониторинг традиционно проводят профсоюзы, МАРТ и парламентарии. Сейчас подключится и Минздрав.
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МАРТ и Минздрав рекомендуют предусмотреть скидки и торговые надбавки на лекарства, чтобы не допустить роста цен
Производителям предложено снизить отпускные цены на 2 процента, та же рекомендация и оптовикам. Самое существенное понижение надбавок для аптек - на пять-шесть...
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