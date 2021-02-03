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МАРТ и Минздрав рекомендуют предусмотреть скидки и торговые надбавки на лекарства, чтобы не допустить роста цен

03.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Производителям предложено снизить отпускные цены на 2 процента, та же рекомендация и оптовикам. Самое существенное понижение надбавок для аптек - на пять-шесть процентов. Среди мер, которые будут также приняты регулятором, - проведение дополнительных переговоров с бизнес-компаниями и предприятиями, локализация производства лекарств на белорусском рынке, а также импортозамещение. Конечно, все это с учетом того, что аптеки и производители не должны работать в убыток.

Стоимость лекарств и медицинских изделий будут контролировать

Ценовой мониторинг традиционно проводят профсоюзы, МАРТ и парламентарии. Сейчас подключится и Минздрав.

 
 
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Производителям предложено снизить отпускные цены на 2 процента, та же рекомендация и оптовикам. Самое существенное понижение надбавок для аптек - на пять-шесть...
 
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