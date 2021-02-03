|
О том, почему белорусов не удалось "замайданить", рассуждали эксперты в проекте "Успеть до полуночи"
03.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Украинских зрителей после Майдана сложно еще чем-то удивить. Пока в соседних странах постсоветского пространства продолжают методично раскачивать протестные настроения, там знают, как выглядят последствия революций. Но в каждом государстве - свои предпосылки. О том, почему белорусов не удалось "замайданить", рассуждали эксперты
Первая семилетка после Евромайдана в Украине наглядно показала, к каким плачевным последствиям приводят госперевороты и цветные революции. Спад экономики, многократное увеличение коммунальных тарифов, закрытие поликлиник, конфликт в Донбассе, утечка мозгов и массовая миграция населения за границу. И все это под указку западных партнеров и кредиторов. Только вот негативный опыт наших соседей ничему не учит тех, кто выходит на улицы без конкретных требований, но с четким желанием каких-то перемен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, почему белорусов не удалось "замайданить", рассуждали эксперты в проекте "Успеть до полуночи"
Украинских зрителей после Майдана сложно еще чем-то удивить. Пока в соседних странах постсоветского пространства продолжают методично раскачивать протестные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)