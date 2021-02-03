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В. Корнилов: За введение санкций надо отвечать контрсанкциями
03.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На первых полосах западных и европейских изданий - только кадры с российских митингов. Почему же иностранные СМИ молчат о жестких разгонах протестов в Нидерландах, Франции, США, Германии. Получается, как в пословице: "В чужом глазу соринку увидишь, а в своем и бревна не замечаешь". Таким мнением по поводу двойных стандартов демократии и свободы СМИ с нашим телеканалом поделился российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.
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На первых полосах западных и европейских изданий - только кадры с российских митингов. Почему же иностранные СМИ молчат о жестких разгонах протестов в Нидерландах,...
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