В. Корнилов: За введение санкций надо отвечать контрсанкциями

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На первых полосах западных и европейских изданий - только кадры с российских митингов. Почему же иностранные СМИ молчат о жестких разгонах протестов в Нидерландах, Франции, США, Германии. Получается, как в пословице: "В чужом глазу соринку увидишь, а в своем и бревна не замечаешь". Таким мнением по поводу двойных стандартов демократии и свободы СМИ с нашим телеканалом поделился российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.



