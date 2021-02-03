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Чтобы повысить продолжительность жизни, эксперты предлагают расширить программу активного долголетия

03.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эксперты каждой жизненно важной для белоруса сферы ежедневно продумывают механизмы, которые грамотно, качественно и быстро помогут реализовать проект социально-экономического развития страны. Например, когда населению предложат добровольно застраховать свое здоровье, какие преференции предоставить для семейного бизнеса и как ликвидировать извечный барьер между деревней и городом. Социологи дискуссировали по поводу каждого пункта Программы в Министерстве труда и соцзащиты. Чтобы повысить ту же продолжительность жизни до 76 с половиной лет, эксперты предлагают расширить программу активного долголетия: создадут корпоративные пенсионные программы, а на базе поликлиник и больниц - инновационные медцентры по хирургии, травматологии и ортопедии. Инструменты, разработанные экспертами, обсудят и в более широком кругу - на предстоящем Всебелорусском народном собрании.


 
 
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Эксперты каждой жизненно важной для белоруса сферы ежедневно продумывают механизмы, которые грамотно, качественно и быстро помогут реализовать проект...
 
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