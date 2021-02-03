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Молодежная политика, совершенствование законодательства, использование новых технологий в обучении. Вопросы развития сферы образования обсуждали в Минске педагоги. Переговорной площадкой стала 16-я гимназия. Преподаватели, руководители общественных объединений, органов госуправления обменялись опытом по организации идеологической и воспитательной работы в учреждениях образования. Отдельно обсуждался вопрос использования в образовательном процессе современных информационных ресурсов и работа в интернет-пространстве.