В Барановичах тренера по плаванию судят за перевозку «коктейля Молотова»

Источник материала: Tut.by

2 февраля в Барановичах началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 25-летнего жителя города в перевозке горючей жидкости типа «коктейль Молотова», пишет Intex-press .



Фото использовано в качестве иллюстрации

Мужчине вменяется ч. 1 ст. 295−3 УК РБ (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

В начале судебного заседания обвиняемый ходатайствовал, чтобы судебный процесс был закрытым.

— Прошу провести закрытое заседание в связи с тем, что я работаю тренером-преподавателем. У меня более 150 детей, я плотно общаюсь с родителями не хотелось бы портить репутацию школы и отношение в городе ко мне, — пояснил он.

Его требования поддержали адвокат Татьяна Осипенко и гособвинитель Александр Ярошевич. Однако судья Ольга Романюк отказала в удовлетворении ходатайства и оставила суд открытым.

Согласно обвинению, житель города изготовил, хранил и перевозил в своем автомобиле горючее вещество, с которым инспекторы ГАИ его задержали вечером 10 августа на улице Димитрова. Обвиняемого, а также его пассажиров, тогда поместили в СИЗО. По данным следствия в машине нашли балаклаву, дубинку, метательные ножи и горючую смесь. Найденную смесь отправили на экспертизу, которая установила, что ее состав был близким к составу «коктейля Молотова».

Обвиняемый свою вину признал частично: он согласился с тем, что перевозил и хранил горючую смесь, но отрицает ее изготовление.

По его словам, горючую жидкость он взял на работе для собственных нужд, возил ее в машине несколько месяцев и не подозревал, что она — горючая.

— Я был в шоке от предъявленных следователем обвинений, — признался мужчина.

Гособвинитель запросил для обвиняемого два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Меру пресечения было предложено изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей, а также взыскать процессуальные расходы (стоимость экспертизы) в сумме 531 рубля.

Адвокат попросила суд учесть множество положительных характеристик обвиняемого, наличие у него двух маленьких детей. Она считает, что в суде не было доказано наличие у обвиняемого прямого умысла (что необходимо для квалификации дела по ч. 1 ст. 295−3 УК), ее подзащитный не осознавал, что перевозит «коктейль Молотова». В связи с этим адвокат попросила суд оправдать подсудимого, а если его все-таки признают виновным, то учесть все смягчающие обстоятельства и назначить минимально возможное наказание в виде штрафа.

В последнем слове обвиняемый просил суд не лишать его свободы.

— Я достойный гражданин Беларуси, у меня два высших образования, у меня около 100 учеников, которые за меня переживают, хорошая характеристика из армии (снайпер-разведчик) — я получил звание лейтенанта запаса, и командиры просили остаться по контракту. Я люблю семью, люблю своих детей, и если суд усмотрит мою вину, то прошу не лишать свободы.