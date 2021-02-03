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В Витебске ищут жертв очередной фирмы по установке окон ПВХ, которая «кинула» клиентов
03.02.2021 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Почти 50 жителей Витебской области остались без окон ПВХ: в мошенничестве в особо крупном размере подозревают директора фирмы «Алювест-М», сообщает МВД.
С июня по декабрь 2020 года директор частного предприятия «Алювест-М» заключал договоры и брал предоплату с клиентов, но пластиковые окна им фирма не установила.
Жертвами обмана стали около 50 жителей области — и это лишь те, кто обратился в милицию. При обыске в офисе предприятия милиционеры нашли более 120 неисполненных договоров. Поэтому потерпевших может быть больше.
Ущерб, который пока подсчитали, — более 70 тысяч рублей.
Руководитель «Алювест-М» утверждает, что устанавливать окна им помешала пандемия. Однако милиция выяснила, что деньги заказчиков переводились на счет столичной фирмы, а затем тратились.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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Почти 50 жителей Витебской области остались без окон ПВХ: в мошенничестве в особо крупном размере подозревают директора фирмы «Алювест-М».
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