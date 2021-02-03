В Витебске ищут жертв очередной фирмы по установке окон ПВХ, которая «кинула» клиентов

Источник материала: Tut.by

Почти 50 жителей Витебской области остались без окон ПВХ: в мошенничестве в особо крупном размере подозревают директора фирмы «Алювест-М», сообщает МВД.



Иллюстративный снимок

С июня по декабрь 2020 года директор частного предприятия «Алювест-М» заключал договоры и брал предоплату с клиентов, но пластиковые окна им фирма не установила.

Жертвами обмана стали около 50 жителей области — и это лишь те, кто обратился в милицию. При обыске в офисе предприятия милиционеры нашли более 120 неисполненных договоров. Поэтому потерпевших может быть больше.

Ущерб, который пока подсчитали, — более 70 тысяч рублей.

Руководитель «Алювест-М» утверждает, что устанавливать окна им помешала пандемия. Однако милиция выяснила, что деньги заказчиков переводились на счет столичной фирмы, а затем тратились.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Милиция устанавливает других потерпевших. Если кто-то до сих пор не получил окна от фирмы «Алювест-М», обращайтесь в Железнодорожный РОВД Витебска по телефонам: 8 0212 67-26-11, +375 29 514−11−81.