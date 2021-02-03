ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске ищут жертв очередной фирмы по установке окон ПВХ, которая «кинула» клиентов

03.02.2021 11:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Почти 50 жителей Витебской области остались без окон ПВХ: в мошенничестве в особо крупном размере подозревают директора фирмы «Алювест-М», сообщает МВД.


Иллюстративный снимок

С июня по декабрь 2020 года директор частного предприятия «Алювест-М» заключал договоры и брал предоплату с клиентов, но пластиковые окна им фирма не установила.

Жертвами обмана стали около 50 жителей области — и это лишь те, кто обратился в милицию. При обыске в офисе предприятия милиционеры нашли более 120 неисполненных договоров. Поэтому потерпевших может быть больше.

Ущерб, который пока подсчитали, — более 70 тысяч рублей.

Руководитель «Алювест-М» утверждает, что устанавливать окна им помешала пандемия. Однако милиция выяснила, что деньги заказчиков переводились на счет столичной фирмы, а затем тратились.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Милиция устанавливает других потерпевших. Если кто-то до сих пор не получил окна от фирмы «Алювест-М», обращайтесь в Железнодорожный РОВД Витебска по телефонам: 8 0212 67-26-11, +375 29 514−11−81.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти 50 жителей Витебской области остались без окон ПВХ: в мошенничестве в особо крупном размере подозревают директора фирмы «Алювест-М».
 
Новости дня
Новости общества
 
Работники «Могилевхимволокно» судятся с предприятием - считают свое увольнение незаконным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by