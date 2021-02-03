ВНС: что на нем будет и кому оно нужно

На совещании по проведению VI Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко распорядился, чтобы делегатам были созданы комфортные условия. Он также напомнил, что белорусов волнует, как решения съезда отразятся на жизни простых людей.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко 2 февраля.

Об условиях труда и отдыха для делегатов

Лукашенко считает, что шестой съезд Всебелорусского народного собрания вызывает большой интерес у граждан страны, что накладывает на власть особую ответственность.

На мероприятие приглашены не только представители «всех групп, как говорится, нашего гражданского общества: общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, отдельных регионов», также приглашены гости.

Эти люди должны чувствовать себя «как дома», поэтому им должны создать комфортные условия для работы и отдыха и безопасность.

Об интересах народа

Формат собрания необходимо использовать для решения различных вопросов, интересующих людей. В числе насущных Лукашенко назвал вопросы экономики, цены на продукты и ЖКУ, зарплата, рабочие места и другие.

По его словам, на ВНС соберутся люди разных профессий, статуса, возраста, за которыми стоят трудовые коллективы, «миллионы».

«Этих людей выбрал народ. Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений, которые существуют сегодня в республике, по различным вопросам нашей жизни», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что сегодня «гражданам небезразлична судьба страны, они особенно остро переживают нынешний переломный период», «мы должны сплотиться для сохранения независимого белорусского государства».

«Резолюция обозначит основные направления движения Беларуси к определенным целям, - сказал Лукашенко. - Но через концептуальные вопросы резолюции человек должен увидеть себя, конкретные вопросы, которые его волнуют».

Об оппозиции

Лукашенко отметил, что «некоторые, прежде всего беглые и прочие так называемые оппозиционеры плачут и рыдают, что, если попадут на Всебелорусское народное собрание, значит – нелегитимно». Он подчеркнул, что эти люди объявили бойкот собранию и пусть проводят «форумы замежжа» в Польше или Литве.

Дадут ли право голоса альтернативным силам?

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, отвечая на вопросы СМИ, заявил, что «практически весь состав делегатов - это люди, которые поддерживают текущий курс, выступают за сильную страну, не хотят ее развала».

Премьер отметил также, что из 2,4 тысячи делегатов 300 – приглашенных, есть и те, кто представляет «альтернативные силы». Они будут участвовать в собрании, не являясь делегатами формально. Однако эти люди будут иметь право выступления. По словам Головченко, это – представители всех зарегистрированных политических партий.

Эксперт о ВНС: кому оно нужно

Белорусский политолог Александр Класковский задался вопросом, что даст Всебелорусское собрание, «кроме раздачи подарков делегатам», и напомнил, что в прошлый раз им были подарены планшеты.

«Но показательно, какой он привел пример: если, мол, в итоговых документах ВНС будет зафиксировано решение о сохранении госпредприятий, отказе от повальной приватизации, то люди для себя сделают вывод, что можно спокойно продолжать работать, без опасений за будущее свое и своих детей.

Во-первых, независимые исследования показывают, что белорусы в массе своей давно перестали бояться рынка и частной собственности. То есть власть здесь элементарно отстает от общественных настроений.

Во-вторых, даже в этом примере выскочило желание Лукашенко все законсервировать, в то время как стране нужны перемены.

В-третьих, а кто посмеет развернуть в стране повальную приватизацию без воли на то вождя? Можно подумать, что без резолюции ВНС проклятые рыночники выкрутили бы руки всевластному правителю.

Ну, а если представить себе, что власть поменялась, то кто будет смотреть на резолюции ветхозаветного ВНС? Да и сам вождь может наступить на горло собственной песне, если обстоятельства (или российские друзья) прижмут с продажей «фамильного серебра».

Другой вопрос, кому оно нужно. Во-первых, по причине старения. Во-вторых, в свете вероятных западных санкций белорусские активы становятся токсичными даже для российских покупателей.

В государственных СМИ разные деятели наперебой уверяют, каким историческим событием станет ВНС, но конкретики, в чем его историчность, - ноль», - пишет Класковский в своем телеграм-канале.

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.