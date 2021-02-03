|
Что происходит в Беларуси 3 февраля
03.02.2021 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура опротестовала решение суда о закрытии дела витеблянок, занимавшихся фитнесом в лесу, теперь дело рассмотрит областной суд. Максима Знака номинировали на международную премию имени Трарье в области прав человека. А 4 февраля, как сообщается, Верховный суд может провести предварительное судебное заседание по «делу Белгазпромбанка». Рассказываем в нашем онлайне про события, которые происходят 3 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем в нашем онлайне про события, которые происходят 3 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)