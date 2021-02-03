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Что происходит в Беларуси 3 февраля

03.02.2021 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура опротестовала решение суда о закрытии дела витеблянок, занимавшихся фитнесом в лесу, теперь дело рассмотрит областной суд. Максима Знака номинировали на международную премию имени Трарье в области прав человека. А 4 февраля, как сообщается, Верховный суд может провести предварительное судебное заседание по «делу Белгазпромбанка». Рассказываем в нашем онлайне про события, которые происходят 3 февраля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

 
 
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Рассказываем в нашем онлайне про события, которые происходят 3 февраля.
 
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