Что происходит в Беларуси 3 февраля

Источник материала: Tut.by

Прокуратура опротестовала решение суда о закрытии дела витеблянок, занимавшихся фитнесом в лесу, теперь дело рассмотрит областной суд. Максима Знака номинировали на международную премию имени Трарье в области прав человека. А 4 февраля, как сообщается, Верховный суд может провести предварительное судебное заседание по «делу Белгазпромбанка». Рассказываем в нашем онлайне про события, которые происходят 3 февраля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY