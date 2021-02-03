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В Могилеве мужчину выселили из приватизированный квартиры - он должен за коммуналку 15 тысяч рублей
03.02.2021 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчанина выселили за коммунальные долги из приватизированной квартиры, и это исключительный случай. Мужчина не оплачивал жировки почти пять лет, а общая сумма долга составила 15 000 рублей,
Всего жители Могилевской области должны более 5 млн рублей за оплату коммунальных услуг. Не платят по-разному: кто-то вообще не вносит платежи, кто-то делает это с опозданием или не в полном объеме. Принудительное выселение должников — крайняя мера.
Сначала с неплательщиком разговаривают, предупреждают о том, что за неуплату могут отключить свет, воду, газ. Если человек продолжает пользоваться коммунальными услугами, но не платит за них, коммуникации постепенно отключают. А потом владельца жилья принудительно через суд выселяют в менее комфортабельное жилье, а старое реализуют в счет компенсации долга. Разницу возвращают владельцу.
Квартиру уже продали на электронных публичных торгах по решению суда, рассказал ведущий юрист ЖРЭУ Октябрьского района Александр Сотников.
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Мужчина не оплачивал жировку 5 лет.
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