В Могилеве мужчину выселили из приватизированный квартиры - он должен за коммуналку 15 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Могилевчанина выселили за коммунальные долги из приватизированной квартиры, и это исключительный случай. Мужчина не оплачивал жировки почти пять лет, а общая сумма долга составила 15 000 рублей, сообщает ТРК «Могилев».

Всего жители Могилевской области должны более 5 млн рублей за оплату коммунальных услуг. Не платят по-разному: кто-то вообще не вносит платежи, кто-то делает это с опозданием или не в полном объеме. Принудительное выселение должников — крайняя мера.

Сначала с неплательщиком разговаривают, предупреждают о том, что за неуплату могут отключить свет, воду, газ. Если человек продолжает пользоваться коммунальными услугами, но не платит за них, коммуникации постепенно отключают. А потом владельца жилья принудительно через суд выселяют в менее комфортабельное жилье, а старое реализуют в счет компенсации долга. Разницу возвращают владельцу.

Квартиру уже продали на электронных публичных торгах по решению суда, рассказал ведущий юрист ЖРЭУ Октябрьского района Александр Сотников.