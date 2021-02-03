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Еще несколько медиков осудили по популярной статьей КоАП. Кто-то получил сутки ареста, а кто-то - штраф

03.02.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу и воскресенье на прошлой неделе задержали как минимум семерых медиков. Известно, что троих из них уже осудили, двух по ст. 23.34 КоАП, третьего — по ст. 23.34 и 23.4 КоАП. Двоим дали сутки ареста.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В телеграм-канале «Белые халаты. News» сообщали, что 29 января был задержал эндоваскулярный хирург 10-й городской клинической больницы Минска Сергей Бровка.

Ранее в канале отметили, что именно об этом враче сообщила пресс-служба МВД. В сообщении говорится, что 31-летний мужчина — администратор телеграм-чатов Фрунзенского района («Жудро-суседзi») и Минского района («Тарасово»). Ведомство назвало его организатором районных маршей.

В сообщении также говорится, что по месту жительства врача провели обыск, изъяли компьютерную технику, протестную символику (флаги, наклейки, плакаты), шесть баллонов для нанесения граффити, а также более четырех тысяч агитационных листовок, сообщили в ведомстве.

По информации волонтеров, по итогу Сергей Бровка получил 15 суток административного ареста по ч. 1 с. 23.34 КоАП. Его судили в суде Фрунзенского района Минска.

В сообщении МВД также говорилось, что ему вынесено официальное предупреждение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».

31 января задержали офтальмолога 5-й городской клинической поликлиники Ольгу Марханову. 2 февраля суд дал ей 50 базовых штрафа (1450 рублей). Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает, что ее судили по ч. 3 ст. 23.34 КоАП в суде Московского района. Медик с 31 января по 2 февраля была в изоляторе на Окрестина.

Волонтеры лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» также сообщили, что 25 суток ареста получил медбрат Евгений Вашкевич. Его судии по ч. 3 ст. 23.34 и ст. 23.4 КоАП. Волонтеры отметили, что Евгения задержали, когда он шел к ГУМу за подарком для отца.

Осудили ли других четверых медиков, пока неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу и воскресенье на прошлой неделе задержали как минимум семерых медиков. Известно, что троих из них уже осудили, одного и второго по ст. 23.34 КоАП, третьего -...
 
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