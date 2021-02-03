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Еще несколько медиков осудили по популярной статьей КоАП. Кто-то получил сутки ареста, а кто-то - штраф
03.02.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу и воскресенье на прошлой неделе задержали как минимум семерых медиков. Известно, что троих из них уже осудили, двух по ст. 23.34 КоАП, третьего — по ст. 23.34 и 23.4 КоАП. Двоим дали сутки ареста.
В телеграм-канале «Белые халаты. News»
Ранее в канале отметили, что именно об этом враче
В сообщении также говорится, что по месту жительства врача провели обыск, изъяли компьютерную технику, протестную символику (флаги, наклейки, плакаты), шесть баллонов для нанесения граффити, а также более четырех тысяч агитационных листовок, сообщили в ведомстве.
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В сообщении МВД также говорилось, что ему вынесено официальное предупреждение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».
31 января задержали офтальмолога 5-й городской клинической поликлиники Ольгу Марханову. 2 февраля суд дал ей 50 базовых штрафа (1450 рублей). Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна»
Волонтеры лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» также
Осудили ли других четверых медиков, пока неизвестно.
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Еще несколько медиков осудили по популярной статьей КоАП. Кто-то получил сутки ареста, а кто-то - штраф
В пятницу и воскресенье на прошлой неделе задержали как минимум семерых медиков. Известно, что троих из них уже осудили, одного и второго по ст. 23.34 КоАП, третьего -...
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