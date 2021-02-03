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В Витебске назначен новый прокурор - на место уволенного

03.02.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске назначен новый прокурор — Андрей Шкляревский. Об этом сообщает сайт городской администрации. Информацию TUT.BY подтвердили в приемной прокуратуры города.


Андрей Шкляревский

Андрею Шкляревскому — 42 года. Ранее он был прокурором Бешенковичского района, прокурором Витебского района, работал в областной прокуратуре.

Андрей Сергеевич удостоен почетного звания «Человек года Витебщины — 2013».

Напомним, 27 января Генпрокуратура сообщила, что бывший прокурор Витебска — 48-летний Юрий Романовский — уволен из органов прокуратуры.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске назначен новый прокурор - Андрей Шкляревский. Об этом сообщает сайт городской администрации.
 
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