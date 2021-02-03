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В Витебске назначен новый прокурор - на место уволенного
03.02.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске назначен новый прокурор — Андрей Шкляревский. Об этом
Андрею Шкляревскому — 42 года. Ранее он был прокурором Бешенковичского района, прокурором Витебского района, работал в областной прокуратуре.
Андрей Сергеевич удостоен почетного звания «Человек года Витебщины — 2013».
Напомним, 27 января Генпрокуратура сообщила, что бывший прокурор Витебска — 48-летний Юрий Романовский —
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В Витебске назначен новый прокурор - Андрей Шкляревский. Об этом сообщает сайт городской администрации.
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