Парня из Могилева будут судить за изнасилование и убийство 16-летней девушки в Новополоцке

Источник материала: Tut.by

Жителя Могилева будут судить за изнасилование и жестокое убийство 16-летней девушки, которое произошло в июне прошлого года на берегу Западной Двины в Новополоцке, сообщает СК.



Снимок из материалов уголовного дела. Место обнаружения тела девушки. Фото: СК

В июне прошлого года 20-летний житель Могилева был в командировке в Новополоцке. Вечером парень выпил и познакомился в соцсети с 16-летней девушкой. Молодые люди встретились на городской площади, сходили в магазин и пошли отдыхать на берег Западной Двины.

Там парень изнасиловал девушку, избил ее до смерти, а когда она умерла, занес тело в заросли травы в реке и скрылся.

Утром парень сходил к реке, нашел одежду жертвы, собрал ее в пакет и уехал в Могилев.

По дороге с ним постоянно связывались по телефону сотрудники милиции, однако он не брал трубку. Приехав в Могилев, молодой человек понял, что его причастность к исчезновению девушки известна милиционерам. Он пошел в Следственный комитет и признался в преступлении. Там его задержали.

Парень пытался запутать следствие, ссылался на провалы в памяти, говорил, что убивать не хотел. Однако экспертиза показала, что девушка умерла от травматического шока после множества ударов.

Жителя Могилева обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием, и изнасиловании заведомо несовершеннолетней, повлекшем причинение тяжких телесных повреждений.

Материалы переданы прокурору для направления в суд.