Уход и присмотр за детьми хотят узаконить: няни – о том, что их бесит

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Минтруда намерены изучить запросы белорусов на услуги няни, возможность территориальных центров, наличие кадров.

“Это все будет изучено, на основании этого будут выработаны предложения по развитию системы социального обслуживания и они уже будут положены в законодательство. Мы планируем, что услуги няни примут новые формы и будут доступны более широкому кругу семей”, - заявила гендерной и семейной политики министерства труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко Артеменко.

Нянечки же говорят, что для их работы (не подработки, а именно работы – ответственной и длительной) нужно настоящее призвание: никто не остается няней надолго без любви к детям и искренней готовности помогать. Однако и таким людям попадаются высокомерные, придирчивые и недоверчивые родители и, конечно, капризные, избалованные или пассивные дети.

Столичные няни рассказали Sputnik Беларусь, что выводит их из себя в поведении клиентов-родителей и их детей, из-за чего им ненавистна работа с некоторыми родителями и детьми, какие обвинения они слышат в свой адрес и чем их можно оскорбить. И все эти нюансы в законе не пропишешь.

Избалованные дети и родители, которые их слишком опекают

Это, пожалуй, самая большая проблема современных семей: над ребенком трясутся так, что он оказывается либо совершенно несамостоятельным, либо дико запуганным, либо просто наглым (а иногда – все сразу).

Таких невозможно ничем увлечь, они не в состоянии самостоятельно даже стакан молока себе налить, боятся общаться с другими малышами на улице или просто ведут себя совершенно пассивно, убежденные, что взрослые сделают все за них. И, хоть это и бесит, претензия, конечно, не к детям.

Очевидно, что не только няням тяжело дается взаимодействие. Ведь когда-то эти дети пойдут в детский сад и школу, им придется привыкать к тому, что рядом не всегда находится человек, который способен решить все проблемы.

"Не надо воспитывать моего ребенка"

Многие взрослые совершенно не восприимчивы к конструктивной критике в адрес собственного чада. Они не считают, что ребенок, который падает в магазине на пол и начинает истерику из-за не купленной ему игрушки, что-то делает не так, оправдывают любой его странный поступок – "он ведь еще маленький".

Бесит, что некоторые матери, занятые жизнью вне дома и уделяющие детям полчаса в сутки, не считают хоть сколько-нибудь значимым мнение гувернантки, которая проводит с малышами целые дни. Такие советуют "своих родить, чтобы было кого воспитывать", и просят не лезть с советами. Но почти у всех, кто оказывает услуги няни, есть свои дети, так что они приходят к родителям из самых благих намерений с мыслью "кто, если не я".

Бывают и обратные ситуации. Няни очень любят детей, потому и идут на эту работу. Так что наблюдать за тем, как родители лупят ребенка (порой вообще без веского повода) или без конца на него орут, игнорируют детские успехи, отмахиваются от его попыток завоевать мамино внимание и расположение, очень печально. Большинство на попытку других людей в таких ситуациях защитить ребенка реагируют крайне агрессивно, и это бесит.

Недоверчивые и подозрительные

Вероятно, в том, что родители первое время очень не доверяют гувернанткам и стремятся всеми возможными способами проверять чистоту их помыслов, виноваты недобросовестные представители нашей профессии. И все же порой это переходит все границы.

Видеонаблюдение в доме – вещь привычная, а вот камера в уборной всегда вызывает недоумение. Не меньше бесят якобы случайно разбросанные по квартире драгоценности и деньги. По опыту коллег, некоторые рямо подставные провокации устраивают, чтобы посмотреть, как поведет себя няня в стрессовой ситуации.

Случается, что обвиняют в чем-то, чего няня не делала, а потом без стыда и смущения берут слова обратно – мол, очевидно же, что подумать больше не на кого! Настолько недоверчивым родителям лучше искать няню не в сети, а по рекомендациям. Может, они не станут устраивать сумасшедших проверок хотя бы тем гувернанткам, которые работают и с их знакомыми?

Забывают, что и у нянечек есть личная жизнь

Тем, кто оказывает услуги по уходу и присмотру за детьми, зачастую приходится работать совсем не по согласованному графику: некоторые из них убеждены, что ради сверхурочных гувернантка готова перевернуть все свои планы с ног на голову. Начинается, как правило, с того, что родители пару раз "случайно задерживаются на работе/в гостях", но вскоре это становится традицией.

Дальше – как снежный ком: сперва няня следит за ребенком семь часов вместо пяти, после к уходу за ним добавляется легкая ежедневная уборка, а потом и приготовление обедов/ужинов. Бесспорно, для кого-то это дополнительная возможность заработать. Но няня приходит в дом к детям, а за прочими услугами лучше обращаться в профильные организации.

Высокомерные

Грешат тем, что считают няню прислугой. Примечательно, что это не зависит от того, что конкретно входит в услуги нянечки: например, одни учат с ребенком иностранный язык, имея соответствующее образование, другие – обучают его игре на музыкальных инструментах. И даже эти, казалось бы, преимущества не гарантируют родительского уважения.

Такие родители, уходя из дому, оставляют няне поручения на день (прямо как Золушке). А если попытаться возмутиться слишком высокой нагрузкой, то высокомерно поднимают бровь и либо предлагают найти себе работу полегче, либо тут же достают кошелек.

Идеальный работодатель...

...в первую очередь придерживается условленного графика. Такой родитель уважает личное время нянечки, а если задерживается, всегда предупреждает ее об этом, не забывая о сверхурочных.

Идеальные родители не взваливают на няню содержание дома: нам несложно приготовить ужин тем вечером, когда вы по самые уши завалены работой, но нечестно перекладывать на нас все домашние дела, пусть и за щедрую дополнительную плату.

Они ведут себя с няней вежливо и держат дистанцию, не хамят без повода и с ним, не пытаются ее "купить", не обвиняют ни в чем безосновательно, а претензии высказывают сдержанно, четко формулируя, как гувернантка должна вести себя в дальнейшем.

А еще идеальные родители готовы хотя бы выслушать мнение опытной няни относительно собственного ребенка. Зачастую проводя рядом с ним больше времени, чем с собой наедине, няня проникается: поверьте, мы можем рассказать вам много интересного о ваших детях.

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