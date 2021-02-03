Правозащитники: репрессии в Беларуси не прекращаются

Правозащитный центр «Весна» отмечает, что несмотря на кажущееся затишье, в Беларуси продолжатся массовые аресты, задержания, прессинг на людей, вынесение приговоров по уголовным делам.

Правозащитники отмечают, что в январе наблюдалось продолжение тенденции к усилению репрессий и, как следствие, еще большему ухудшению общей ситуации с правами человека в стране. В «Весне» отмечают постоянно растущее число политических заключенных (на данный момент таковыми признаны 220 человек).

Общее количество граждан, задержанных за участие в собраниях в течение месяца, составило не менее 873 человек. Известно о 489 привлеченных к административной ответственности за участие в собраниях, из них 304 человека были арестованы, 137 подвернуты штрафам.

Также отмечается непрекращающееся давление на журналистов и правозащитников, число приговоров по уголовным и административным делам не сокращается, давление на людей растет.

«В течение месяца наметились тенденции к ещё большему ухудшению ситуации в связи с возможным внесением изменений в Уголовный кодекс, признанием экстремистским символа протеста – белорусского национального бело-красно-белого флага и другими действиями властей», - отмечают правозащитники.