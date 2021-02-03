Лавандовый латте, анисовый раф или капучино с яблоком. В Гомеле стартует большой фестиваль кофе

Источник материала: Tut.by

С завтрашнего дня в Гомеле стартует гастрономический фестиваль Gastrofest.Кофе. Кофейни удивят гостей своими сетами из кофе и десерта. Стоимость фестивального предложения 6,5 рублей. Посмотрите, чем будут угощать гомельчан почти две с половиной недели.

Фестиваль пройдет с 4 по 21 февраля и вот, что предлагают кафе своим посетителям.

Кафе GARAGE





Что входит в сет:

* Ароматный латте с нотами печеного ореха, 180 мл

* Десерт из творожного мусса и сочной малины, 108 гр

Адрес: пр-т Речицкий, 5 В

Время работы: пн-вс: 11:00 — 23:00

Все как он любит





Что входит в сет:

* Двойной эспрессо (доппио), 60мл

* Самородки (шоколадная конфета с песочным тестом в глазури из белого шоколада), 130 гр

Адрес: Билецкого, 4

Время работы: вс-чт: 15:00 — 2:00, пт-сб: 15:00 — 4:00

Кафе «Кунжут»





Что входит в сет:

* Большой Капучино, 300мл (или Большой Американо, 250мл)

* Тирамису, 140 гр

Адрес: ул. Пушкина, 2

Время работы: 10:00 — 02:00

Кафе-кондитерская





Что входит в сет:

* Флэт Уайт, 200 мл

* Десерт на основе груши и сыра, 60 гр (груша, карамелизированная в белом вине; сыр Дорблю; бисквит; мусс на основе сливок и сыра креметте)

* Шоколадный десерт, 60 гр (шоколадный бисквит; мусс на основе бельгийского шоколада (55% какао); вишня, настоянная на ароматных специях (гвоздика, корица, ванилин, бадьян, имбирь), коньяке и лимоне)

Декор десертов выполнен из стружки натурального шоколада и рисовой бумаги.

Адрес: ул. Советская, 30

Время работы: пн-вс: 09:00 — 23:00

Кафе «Марсель»





Что входит в сет:

* Морковный пирог с нежнейшим сливочным кремом и мандариновым курдом, 150 гр

* «Ежевично-лавандовый латте», 220 мл

Адрес: ул. Советская, 44

Время работы: пн-вс 11:00 — 23:00

Le Cafe





Что входит в сет:

* Пряный латте с корицей и глазурью, 320мл

* Круасcан с вареньем из молодого грецкого ореха с сыром пармезан, черным перцем и ванильным мороженым, 105 гр

Адрес: ул. Ленина, 29А

Время работы: пн-вс: 9:00 — 23:00

Кафе «Adagio»





Что входит в сет:

* Анисовый Раф, 180 мл

* Т.Л.Ш.Т. — шоколадный торт с соусом из вишни и чили и миндальным макароном, 180 гр

Адрес: Проспект Ленина, 3

Время работы: вс — чт: 12:00 — 23:00, пт — сб: 12:00 — 01:00

Май Кафе





Что входит в сет:

* Сырный РАФ, 250 мл

* Десерт «Морковный восторг», 160 гр

* Десерт «Macarons», 20 гр

Адрес: ул. Мазурова, 28б

Время работы: пн-вс: 9:00 — 21:00

The Cler





Что входит в сет:

* Большой крафтовый раф (смесь цитрусовых, специи), 400 мл

* Один эклер на выбор гостя, 45 гр

Адрес: Проспект Ленина, 24

Время работы: пн-вс: 9:00 — 23:00

Coffee&Toast





Что входит в сет:

* Капучино, 250мл или Фильтр кофе, 200мл на выбор гостя

* Тост «Таёжный», 170 гр

Адреса:

Проспект Ленина, 10;

Рогачевская, 1а;

Братьев Лизюковых, 4а.

Время работы:

Проспект Ленина, 10: пн-вс: 7:00 — 23:00

Рогачевская, 1а: пн-вс: 7:00 — 23:00

Братьев Лизюковых, 4а: круглосуточно

Ресторан «Прованс»





Что входит в сет:

* Капучино, 200 мл

* Креп сюзетт (креп, соус апельсина, домашнее куантро, ванильное мороженое), 210 гр

Адрес: Билецкий спуск 1 (набережная реки Сож)

Время работы: пн-вс: 12:00 — 00:00

ПНВИ





Что входит в сет:

* Американо, 200 мл

* Шоколадно-ореховый мусс, 110 гр (соленый миндальный крамбл с шоколадно-ореховым муссом, ванильным мороженым с оливковым маслом, мисо карамелью и копченым лесным орехом)

Адрес: Артиллерийская, 6

Время работы: вс-чт: 15:00 — 2:00, пт-сб: 5:00 — 4:00″

Кофейня «Кофелогия»





Что входит в сет:

* Капучино «Зимнее яблоко» — великолепная версия капучино с тонким ароматом яблока, 210 мл

* «Профитроли» — воздушное и легкое пирожное в виде прелестной пирамидки, в котором чередуются слои ванильного и шоколадного крема, покрытое сладкой помадкой, 150 гр

Адрес: ул. Советская, 30

Время работы: пн-вс: 8:00 — 23:00

Ресторан «Rasskazov»





Что входит в сет:

* Флэт уайт — напиток с бархатистой нежной текстурой и ярко выраженным кофейным вкусом, 210 мл

* «Мамин любимый цветок» — десерт в виде шоколадного горшочка с шоколадной бисквитной крошкой, который наполнен пудингом на основе крема маскарпоне, 110 гр

Адрес: ул. Кирова, 90а

Время работы: пн-вс: 12.00 — 24.00

Кофейня PIZZBURG





Что входит в сет:

* Штрудель по фирменному рецепту, 83/55 гр (начинка из вишни с добавлением грецкого ореха. Подается с шариком ванильного мороженого)

* Миндальный раф с обжаренными хлопьями миндаля, какао и взбитыми сливками, 250 мл

Адрес: ул. Кожара, 6а (ост. Рембыттехника)

Время работы: пн-чт: 8:00 — 23:00, сб-вс: 8:00 — 22:00

THE BOX 99





Что входит в сет:

* Латте с маршмелоу и молочным шоколадом, 400мл (или Двойной Американо, 250мл)

* Сет с мини-эклерами, 130 гр:

— с классическим ванильным заварным кремом

— с лимонно-сливочным заварным кремом

— с шоколадным сливочным кремом и тонкими нотками коньяка

Адрес: Билецкого, 2

Время работы: пн-вс: 11:00 — 23:00

Кофейня-кондитерская «Boutique Caffe»





Что входит в сет:

* Лавандовый капучино, 200 мл

* Сливочная панна-котта с нотками лимона и лаванды, 100 гр

Адрес: Ветковская, 1

Время работы: пн-пт: 8:00 — 22:30; сб-вс: 9:00 — 22:30

Также посетителей фестиваля ждут подарки от Генерального партнера Альфа-Банка. При оплате гастросета карточкой Альфа-Банка гостям предложат вкусный бонус при следующем посещении.

А еще на фестиваль возвращается механика по сбору печатей для получения призов. Чем больше пройдено заведений-участников и проставлено печатей, тем больше шансов получить подарки от партнера фестиваля Domino’s Pizza. Помимо этого, у подписчиков социальных сетей Гастрофеста будет возможность получить часы «Луч» от партнера фестиваля ОАО «Минский часовой завод», дизайн которых был разработан специально для Gastrofest.Кофе.

Все заведения участвуют в народном голосовании на сайте gastrofest.by и в одноименном telegram-канале. Следить за новостями Гастрофеста можно на сайте gastrofest.by, а также в аккаунте в Instagram @gastrofest.gromel.