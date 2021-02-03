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Лавандовый латте, анисовый раф или капучино с яблоком. В Гомеле стартует большой фестиваль кофе

03.02.2021 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С завтрашнего дня в Гомеле стартует гастрономический фестиваль Gastrofest.Кофе. Кофейни удивят гостей своими сетами из кофе и десерта. Стоимость фестивального предложения 6,5 рублей. Посмотрите, чем будут угощать гомельчан почти две с половиной недели.

Фестиваль пройдет с 4 по 21 февраля и вот, что предлагают кафе своим посетителям.

Кафе GARAGE


Что входит в сет:
* Ароматный латте с нотами печеного ореха, 180 мл
* Десерт из творожного мусса и сочной малины, 108 гр
Адрес: пр-т Речицкий, 5 В
Время работы: пн-вс: 11:00 — 23:00

Все как он любит


Что входит в сет:
* Двойной эспрессо (доппио), 60мл
* Самородки (шоколадная конфета с песочным тестом в глазури из белого шоколада), 130 гр
Адрес: Билецкого, 4
Время работы: вс-чт: 15:00 — 2:00, пт-сб: 15:00 — 4:00

Кафе «Кунжут»


Что входит в сет:
* Большой Капучино, 300мл (или Большой Американо, 250мл)
* Тирамису, 140 гр
Адрес: ул. Пушкина, 2
Время работы: 10:00 — 02:00

Кафе-кондитерская


Что входит в сет:
* Флэт Уайт, 200 мл
* Десерт на основе груши и сыра, 60 гр (груша, карамелизированная в белом вине; сыр Дорблю; бисквит; мусс на основе сливок и сыра креметте)
* Шоколадный десерт, 60 гр (шоколадный бисквит; мусс на основе бельгийского шоколада (55% какао); вишня, настоянная на ароматных специях (гвоздика, корица, ванилин, бадьян, имбирь), коньяке и лимоне)

Декор десертов выполнен из стружки натурального шоколада и рисовой бумаги.

Адрес: ул. Советская, 30
Время работы: пн-вс: 09:00 — 23:00

Кафе «Марсель»


Что входит в сет:
* Морковный пирог с нежнейшим сливочным кремом и мандариновым курдом, 150 гр
* «Ежевично-лавандовый латте», 220 мл
Адрес: ул. Советская, 44
Время работы: пн-вс 11:00 — 23:00

Le Cafe


Что входит в сет:
* Пряный латте с корицей и глазурью, 320мл
* Круасcан с вареньем из молодого грецкого ореха с сыром пармезан, черным перцем и ванильным мороженым, 105 гр
Адрес: ул. Ленина, 29А
Время работы: пн-вс: 9:00 — 23:00

Кафе «Adagio»


Что входит в сет:
* Анисовый Раф, 180 мл
* Т.Л.Ш.Т. — шоколадный торт с соусом из вишни и чили и миндальным макароном, 180 гр
Адрес: Проспект Ленина, 3
Время работы: вс — чт: 12:00 — 23:00, пт — сб: 12:00 — 01:00

Май Кафе


Что входит в сет:
* Сырный РАФ, 250 мл
* Десерт «Морковный восторг», 160 гр
* Десерт «Macarons», 20 гр
Адрес: ул. Мазурова, 28б
Время работы: пн-вс: 9:00 — 21:00

The Cler


Что входит в сет:
* Большой крафтовый раф (смесь цитрусовых, специи), 400 мл
* Один эклер на выбор гостя, 45 гр
Адрес: Проспект Ленина, 24
Время работы: пн-вс: 9:00 — 23:00

Coffee&Toast


Что входит в сет:
* Капучино, 250мл или Фильтр кофе, 200мл на выбор гостя
* Тост «Таёжный», 170 гр
Адреса:
Проспект Ленина, 10;
Рогачевская, 1а;
Братьев Лизюковых, 4а.
Время работы:
Проспект Ленина, 10: пн-вс: 7:00 — 23:00
Рогачевская, 1а: пн-вс: 7:00 — 23:00
Братьев Лизюковых, 4а: круглосуточно

Ресторан «Прованс»


Что входит в сет:
* Капучино, 200 мл
* Креп сюзетт (креп, соус апельсина, домашнее куантро, ванильное мороженое), 210 гр
Адрес: Билецкий спуск 1 (набережная реки Сож)
Время работы: пн-вс: 12:00 — 00:00

ПНВИ


Что входит в сет:
* Американо, 200 мл
* Шоколадно-ореховый мусс, 110 гр (соленый миндальный крамбл с шоколадно-ореховым муссом, ванильным мороженым с оливковым маслом, мисо карамелью и копченым лесным орехом)
Адрес: Артиллерийская, 6
Время работы: вс-чт: 15:00 — 2:00, пт-сб: 5:00 — 4:00″

Кофейня «Кофелогия»


Что входит в сет:
* Капучино «Зимнее яблоко» — великолепная версия капучино с тонким ароматом яблока, 210 мл
* «Профитроли» — воздушное и легкое пирожное в виде прелестной пирамидки, в котором чередуются слои ванильного и шоколадного крема, покрытое сладкой помадкой, 150 гр
Адрес: ул. Советская, 30
Время работы: пн-вс: 8:00 — 23:00

Ресторан «Rasskazov»


Что входит в сет:
* Флэт уайт — напиток с бархатистой нежной текстурой и ярко выраженным кофейным вкусом, 210 мл
* «Мамин любимый цветок» — десерт в виде шоколадного горшочка с шоколадной бисквитной крошкой, который наполнен пудингом на основе крема маскарпоне, 110 гр
Адрес: ул. Кирова, 90а
Время работы: пн-вс: 12.00 — 24.00

Кофейня PIZZBURG


Что входит в сет:
* Штрудель по фирменному рецепту, 83/55 гр (начинка из вишни с добавлением грецкого ореха. Подается с шариком ванильного мороженого)
* Миндальный раф с обжаренными хлопьями миндаля, какао и взбитыми сливками, 250 мл
Адрес: ул. Кожара, 6а (ост. Рембыттехника)
Время работы: пн-чт: 8:00 — 23:00, сб-вс: 8:00 — 22:00

THE BOX 99


Что входит в сет:
* Латте с маршмелоу и молочным шоколадом, 400мл (или Двойной Американо, 250мл)
* Сет с мини-эклерами, 130 гр:
— с классическим ванильным заварным кремом
— с лимонно-сливочным заварным кремом
— с шоколадным сливочным кремом и тонкими нотками коньяка
Адрес: Билецкого, 2
Время работы: пн-вс: 11:00 — 23:00

Кофейня-кондитерская «Boutique Caffe»


Что входит в сет:
* Лавандовый капучино, 200 мл
* Сливочная панна-котта с нотками лимона и лаванды, 100 гр
Адрес: Ветковская, 1
Время работы: пн-пт: 8:00 — 22:30; сб-вс: 9:00 — 22:30

Также посетителей фестиваля ждут подарки от Генерального партнера Альфа-Банка. При оплате гастросета карточкой Альфа-Банка гостям предложат вкусный бонус при следующем посещении.

А еще на фестиваль возвращается механика по сбору печатей для получения призов. Чем больше пройдено заведений-участников и проставлено печатей, тем больше шансов получить подарки от партнера фестиваля Domino’s Pizza. Помимо этого, у подписчиков социальных сетей Гастрофеста будет возможность получить часы «Луч» от партнера фестиваля ОАО «Минский часовой завод», дизайн которых был разработан специально для Gastrofest.Кофе.

Все заведения участвуют в народном голосовании на сайте gastrofest.by и в одноименном telegram-канале. Следить за новостями Гастрофеста можно на сайте gastrofest.by, а также в аккаунте в Instagram @gastrofest.gromel.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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