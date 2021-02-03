Свежие газеты

Источник материала: БT

Увеличение количества новых моделей, работа над собственным электрокаром и наращивание присутствия на внешних рынках. Таковы планы "Белджи" на 2021 год. Напомним, в прошлом году в Беларуси реализовано 9 тысяч автомобилей Geely. Все это стало возможным благодаря тому, что, несмотря на пандемию и ее экономические последствия, производство не останавливалось. Компания продолжила свое развитие и накануне представила новую модель.

Все подробности - у Антона Малюты. Презентация нового кросс-хэтчбека Geely GS прошла на базе Национального пресс-центра. В зале не только журналисты, еще и дилеры со всей республики. Каждый хочет узнать максимум о плюсах хэтчбека и донести информацию до клиентов. Кстати, они уже могут оценить Geely GS в салонах в каждом регионе Беларуси. Из того, что должно зацепить - максимальная безопасность, просторный салон и парковочная камера заднего вида с мультимедийной разметкой. Потребителям будут доступны четыре цветовых варианта и две комплектации - "Комфорт" и "Люкс". Первая - будет стоит 43 тысячи 900 рублей.

Новый хэтчбек создан с фокусом на городской образ жизни

Как говорят создатели, это спортивно ориентированный автомобиль с ярким дизайном, который готов к любым поездкам - от городских встреч до выездов на природу. На заводе все просчитали: новая модель не останется в тени Coolray, который выстрелил в минувшем году. В том числе и на российском рынке. По итогам 2020 года по экспорту легковых авто в восточную страну-соседку мы четвертые в мире. Туда ушла продукция на 188 миллионов долларов. За все время работы завода выпущено уже больше 50 тысяч машин. Напомним, конвейер запустили в ноябре 2017 года.

Свой электрокар - в планах уже на 2021

Первые электромобили Geely для обкатки завезли еще в марте. Отечественные специалисты провели испытания и отправили разработчикам свои рекомендации. Ну а что будет дальше?

Каждая пятая новая машина из проданных в 2020 году в Беларуси была произведена на "Белджи"

С выпуском экоавто этот процент может увеличиться. Получится ли - покажет время. Впереди насыщенный рабочий год.