Заложенность носа - в чем опасность? Лечение насморка

Источник материала: БT

"Подумаешь, банальная простуда!", – говорим мы, когда появляется насморк. Но, если он не пройдет на пятый день, лучше все-таки показаться врачу.

Механизм появления насморка:

Внутренняя оболочка носовой полости производит слизь, которая обладает антисептическим действием, убивая множество вредных микроорганизмов, попадающих вместе с воздухом. Мерцательные клетки слизистой носа с микроскопическими ресничками обеспечивают непрерывное движение этой жидкости по направлению от носовых отверстий к гортани. В норме человек не замечает работы данного механизма. Но стоит инфекции или аллергену взять верх над иммунной защитой, возникает отек слизистой оболочки и мозг дает команду об увеличении секреции слизи. Реснички перестают справляться со своей работой - так и возникает насморк.









Существуют несколько типов насморка:

острый

хронический

аллергический





Чаще всего насморк вызывают вирусы.

















Последствия насморка:





головные боли

повышение температуры тела

ломота в мышцах





Слизь, которая забивает носовые проходы, застаивается и способствует продвижению инфекции по дыхательным путям. В результате безобидный насморк может перерасти в синусит. Отсутствие лечения может стать причиной возникновения и более опасных заболеваний.





Чем лечить сильный насморк?





Сосудосуживающими средствами, препаратами на основе морской воды. Популярность сосудосуживающих препаратов обусловлена быстрым наступлением эффекта: уменьшением отека слизистой носа, который и вызывает ощущение заложенности. Сосудосуживающие лекарства снижают приток крови к тканям слизистой поверхности, за счет чего их отечность быстро спадает.

Длительность действия этих средств для носа составляет от 3 до 12 часов. Выпускаются в виде капель, спреев, гелей и мазей.

Сколько дней можно использовать сосудосуживающие капли?

Врачи не рекомендуют использование сосудосуживающих капель для носа сроком более 3–5 дней.













Морская вода при насморке:

Минеральный состав натуральной морской воды близок к составу крови и других жидкостей организма, поэтому не вызывает раздражения или сухости слизистой. Кроме того, морская вода содержит множество полезных микроэлементов, которые восстанавливают внутреннюю защитную оболочку носа. Подобные средства разжижают слизь, способствуя ее легкому выведению, а также очищают нос от патогенных бактерий, возбудителей инфекций и аллергенов.









Сморкаться часто и сильно нельзя!

В том, что нам тяжело дышать, виноваты не сопли - задыхаемся мы из-за отека слизистой. Поэтому часто и сильно сморкаться ни в коем случае нельзя. Этим вы только себе навредите - инфекция уйдет глубже в пазухи или в слуховую трубу и среднее ухо и вызовет отит. Избавляться от слизи нужно очень осторожно, поочередно прочищая каждую ноздрю.

Эффективно ли прогревание при насморке?

В начале заболевания, когда выделения из носа текут рекой, прогревание, действительно, помогает подсушить насморк - улучшается крово­снабжение слизистой, уменьшается отек. Но, если в носовых пазухах начали активно размножаться микробы, тепло ускорит их размножение, и может развиться синусит или гайморит.

Относиться к насморку нужно серьезно, ведь он может повлечь за собой более серьезные проблемы со здоровьем.



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