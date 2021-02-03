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От Минского городского комитета БРСМ делегатами на ВНС выбраны более 50 человек

03.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Закрепление молодых специалистов, доступная медицина и строительство арендного жилья. Об этом и не только говорили сегодня участники открытого диалога в столице. Своими инициативами и предложениями с руководством города делилась молодежь. Это делегаты Всебелорусского народного собрания. Всего от Минского городского комитета БРСМ более 50 человек. Среди волнующих вопросов - создание комфортных условий для работы и отдыха в регионах, популяризация национальных символов, а также увеличение возраста молодежи. К слову, место встречи неслучайное - конструктивный диалог состоялся в Музее современной белорусской государственности.

Все предложения взяты в разработку. Свои интересы молодое поколение озвучит и во время Всебелорусского народного собрания. Напомним, до форума осталось чуть больше недели - он пройдет 11 и 12 февраля.

 
 
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Закрепление молодых специалистов, доступная медицина и строительство арендного жилья. Об этом и не только говорили сегодня участники открытого диалога в столице....
 
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