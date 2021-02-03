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Илон Маск отправит в космос четырех туристов до конца года
03.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Американская компания SpaceX, основателем которой является один из самых богатых людей в мире - Илон Маск, объявила о наборе космических туристов. Экипаж будет состоять всего из четырех человек, их ожидает углубленное обучение и предполетная подготовка. На околоземной орбите корабль пробудет несколько дней, облетая нашу планету каждые полтора часа. Подать заявку на отбор для полета можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере 10 долларов. Пожертвование уйдет на помощь детям, больным раком. Имена всех космических туристов компания объявит до конца февраля.
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Американская компания SpaceX, основателем которой является один из самых богатых людей в мире - Илон Маск, объявила о наборе космических туристов. Экипаж будет...
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