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Илон Маск отправит в космос четырех туристов до конца года

03.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Американская компания SpaceX, основателем которой является один из самых богатых людей в мире - Илон Маск, объявила о наборе космических туристов. Экипаж будет состоять всего из четырех человек, их ожидает углубленное обучение и предполетная подготовка. На околоземной орбите корабль пробудет несколько дней, облетая нашу планету каждые полтора часа. Подать заявку на отбор для полета можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере 10 долларов. Пожертвование уйдет на помощь детям, больным раком. Имена всех космических туристов компания объявит до конца февраля.

 
 
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Американская компания SpaceX, основателем которой является один из самых богатых людей в мире - Илон Маск, объявила о наборе космических туристов. Экипаж будет...
 
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