Илон Маск отправит в космос четырех туристов до конца года

Источник материала: БT

Американская компания SpaceX, основателем которой является один из самых богатых людей в мире - Илон Маск, объявила о наборе космических туристов. Экипаж будет состоять всего из четырех человек, их ожидает углубленное обучение и предполетная подготовка. На околоземной орбите корабль пробудет несколько дней, облетая нашу планету каждые полтора часа. Подать заявку на отбор для полета можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере 10 долларов. Пожертвование уйдет на помощь детям, больным раком. Имена всех космических туристов компания объявит до конца февраля.