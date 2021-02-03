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Курсы валют на 3 февраля. Рубль ослаб к доллару и евро
03.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 63 копейки. Евро 3 рубля 18 копеек. И 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 63 копейки. Евро 3 рубля 18 копеек. И 3 рубля 47...
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