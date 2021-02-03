Источник материала: БT

Взять деньги в банке на покупку квартиры в этом секторе рынка нельзя было с мая 2020 года. Процентная ставка по кредиту составляет 21 %. Это ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 13,25 процентных пункта. Кредит предоставляется без поручителей под залог приобретаемой квартиры.