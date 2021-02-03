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Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на покупку жилья на "вторичке"
03.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Взять деньги в банке на покупку квартиры в этом секторе рынка нельзя было с мая 2020 года. Процентная ставка по кредиту составляет 21 %. Это ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 13,25 процентных пункта. Кредит предоставляется без поручителей под залог приобретаемой квартиры.
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Взять деньги в банке на покупку квартиры в этом секторе рынка нельзя было с мая 2020 года. Процентная ставка по кредиту составляет 21 %. Это ставка рефинансирования...
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